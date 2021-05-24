مصر.. صدور الحكم على المتهمين باغتصاب فتاة "التيك توك" منة عبدالعزيز

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بمعاقبة 3 متهمين باغتصاب فتاة ”التيك توك“، منة عبدالعزيز، بالسجن المشدد 10 سنوات، بعدما أثارت قضيتها جدلا واسعا خلال الفترة الماضية.

وشملت قائمة المتهمين بسام رضا، وحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات، والمتهم مازن إبراهيم، والمتهمة شيماء إبراهيم، بالسجن 5 سنوات، لكل منهما.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات باغتصاب وهتك عرض وسرقة بالإكراه وتعاطي مخدرات، في قضية منة عبدالعزيز، الشهيرة بـ ”فتاة التيك توك“.

وشمل قرار النيابة العامة، إحالة 6 متهمين، أربعة ذكور وفتاتين، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات؛ لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرها عنها، واتهام الآخرين-كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.

يذكر أن السلطات المصرية شنت في الأيام الأخيرة حملة شرسة على عدد من مشاهير ”التيك توك“، الذين اعتادوا إثارة الجدل بمحتويات خادشة، وكان آخر ضحايا هذه الحملة القبض على الراقصة سما المصري، واليوتيوبر حنين حسام، ومودة الأدهم، ومنة عبدالعزيز، وشيري هانم، وابنتها زمردة، وغيرهن.