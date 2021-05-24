سعودي يعفو عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بتبوك دون مقابل

عفا المواطن السعودي عوض سليمان النخيري العمراني عن قاتل ابنه دون مقابل، وذلك قبل تنفيذ حكم القصاص في ساحة القصاص بتبوك.

وكان من المقرر تنفيذ الحكم على القاتل، صباح اليوم الإثنين، بعد أن ارتكب جريمة قتل خلال مشاجرة وقعت قبل أربع سنوات.

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وقال عوض العمراني لـصحيفة سبق، إنه ”تنازل لوجه الله تعالى، سائلا الله أن تكون سنة حسنة“.

وأضاف أنه اشترط في التنازل عدم إقامة حفلات أو أخذ مبالغ مالية أو مكافآت أو حضور مناسبات يكون سببها التنازل.