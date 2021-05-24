السعودية.. ضبط 100 امرأة شاركن في تجمع مخالف لـ"إجراءات كورونا" (فيديو)

أعلنت السلطات السعودية، الإثنين، ضبط 100 امرأة في جازن جنوبي المملكة، بتهمة مخالفة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، إن: ”الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت 100 امرأة في إحدى الفعاليات بمحافظة بيش، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا“.

وأكد حكمي في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه: ”جرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق المسؤول، وكل من حضر التجمع“.

ولم تذكر الشرطة السعودية طبيعة التجمع المذكور، لكن ناشطين سعوديين تداولوا صورًا ومقاطع فيديو على تويتر، تظهر أن التجمع المقصود، كان ضمن مهرجان بيش للتسوق والترفيه، الذي نُظم هذا الشهر.

ويضم المهرجان: ”العديد من وسائل الجذب والترفيه، مثل: البوفيهات، والمقاهي المصغرة، وخيمة تسوق تحتوي على العديد من المحلات التجارية من ملابس ومستلزمات نسائية ورجالية، وركن الأسرة المنتجة، ومسرح مفتوح، وألعاب ترفيهية، وغيرها من الفعاليات الأخرى“، بحسب ما ذكرت ”واس“ في وقت سابق.

وطالب الناشطون بضرورة محاسبة القائمين على البرنامج، في ظل ”مخالفتهم“ إجراءات مكافحة كورونا.

هذه استراحة مستحيل اتوقع مهرجان ويعاقب اصحاب المهرجان — Ali Bahhari (@alibahhari) May 24, 2021

يتحاسب الشخص الذي أقام الفعاليات والظاهر هذافي مهرجان بيش — أبوناصر🇸🇦🇸🇦🇸🇦 (@ynmg9999) May 24, 2021

ولا يتسن لـ“إرم نيوز“ التأكد من كل ما ينشره الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهذا التجمع الثاني الذي يتم ضبط نساء شاركوا فيه، خلال الأيام الأخيرة، فقد أعلنت الجهات الأمنية السبت الماضي، عن ضبط 109 نساء في تجمع آخر مخالف بإحدى قاعات المناسبات في محافظة أحد المسارحة، التي تتبع لإمارة منطقة جازان.