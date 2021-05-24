الكويت.. انتحار سجين مدان بقضية مخدرات‎

أقدم نزيل في السجن المركزي في الكويت، مدان بقضية مخدرات في ساعة متأخرة من مساء الأحد، على الانتحار شنقاً داخل زنزانته.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي عن الحادثة، مشيرةً إلى معاناة النزيل الذي لم تكشف عن هويته، من اضطرابات نفسية ولديه ملف ومراجعات في مستشفى الطب النفسي، مؤكدةً أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقدم نزيل في قضية مخدرات بالسجن المركزي على الانتحار حيث يعاني من اضطرابات نفسية ولديه ملف ومراجعات في مستشفى الطب النفسي وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 23, 2021

ونقلت صحيفة ”القبس“ المحلية عن مصادر لم تسمها أن المنتحر استخدم ”سلك كهرباء في عملية الانتحار“، حيث قام بربطه في أعلى سرير نومه ومن ثم أحكم غلقه على رقبته، وعلق نفسه حتى فارق الحياة.

وأفاد حساب ”أمن ومحاكم“ المعني بالأخبار الأمنية والقضائية بأن السجين المنتحر ”من إحدى الجنسيات الخليجية وهو في العقد الخامس من عمره“.