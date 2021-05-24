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الكويت.. انتحار سجين مدان بقضية مخدرات‎
تاريخ النشر: 24 مايو 2021 0:11 GMT
تاريخ التحديث: 24 مايو 2021 1:00 GMT

الكويت.. انتحار سجين مدان بقضية مخدرات‎

أقدم نزيل في السجن المركزي في الكويت، مدان بقضية مخدرات في ساعة متأخرة من مساء الأحد، على الانتحار شنقاً داخل زنزانته. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي عن

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المصدر: نسرين العبوش- إرم نيوز

أقدم نزيل في السجن المركزي في الكويت، مدان بقضية مخدرات في ساعة متأخرة من مساء الأحد، على الانتحار شنقاً داخل زنزانته.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي عن الحادثة، مشيرةً إلى معاناة النزيل الذي لم تكشف عن هويته، من اضطرابات نفسية ولديه ملف ومراجعات في مستشفى الطب النفسي، مؤكدةً أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقلت صحيفة ”القبس“ المحلية عن مصادر لم تسمها أن المنتحر استخدم ”سلك كهرباء في عملية الانتحار“، حيث قام بربطه في أعلى سرير نومه ومن ثم أحكم غلقه على رقبته، وعلق نفسه حتى فارق الحياة.

وأفاد حساب ”أمن ومحاكم“ المعني بالأخبار الأمنية والقضائية بأن السجين المنتحر ”من إحدى الجنسيات الخليجية وهو في العقد الخامس من عمره“.

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