سجن مغرد كويتي 4 أعوام بتهمة التطاول على الذات الإلهية وأمير البلاد

قضت محكمة التمييز الكويتية بسجن مواطن 4 سنوات بتهمة التطاول على الذات الإلهية وأمير البلاد وإحدى القبائل من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت حسابات إخبارية محلية ”إن المتهم تطاول على الذات الإلهية والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأمير البلاد وقبيلة مطير من خلال حسابات وهمية“.

محكمة التمييز تؤيد حبس مواطن مغرد 4 سنوات تطاول على الذات اللإلهية والرسول والأمير وقبيلة مطير عبر عدة حسابات وهمية pic.twitter.com/r3cl8nc56M — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) May 23, 2021

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكماً منتصف عام 2019 بسجن المتهم لمدة 8 أعوام، قبل أن يتم استئناف الحكم في تشرين الثاني/ نوفمبر من ذات العام وتكتفي المحكمة بسجنه 4 أعوام.

وتمكنت الجهات الأمنية آنذاك من التعرف على المواطن الذي يدير الحساب الوهمي عقب إرسال شبكة ”تويتر“ بياناته إلى السلطات الأمنية.

وتعتبر قضية الحسابات الوهمية من القضايا المثارة في البلاد بشكل متواصل، حيث حظيت سابقا باهتمام نيابي، بعد توجيه من أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بضرورة ”إصدار تشريع يضبط منصات التواصل التي تعج بتلك الحسابات، بما يراعي أمن المجتمع“.