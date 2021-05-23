مصرية تقتل طفلتها ثم تحضر وجبة الإفطار لزوجها

أقدمت سيدة مصرية على قتل طفلتها ”4 سنوات“ خنقًا لمرورها بحالة نفسية سيئة، الأحد، ثم ذهبت لتحضير وجبة الإفطار لزوجها، وذلك في إحدى قرى مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ شمال مصر.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغًا بوصول طفلة ”4 سنوات“ جثة هامدة إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، وادعاء والدها بوجود شبهة جنائية في وفاتها.

واتهم والد الطفلة، زوجته بقتل طفلتهما، وأمرت النيابة في كفر الشيخ بضبط وإحضار الأم، التي اعترفت بقتل ابنتها لمرورها بحالة نفسية سيئة بعد وفاة ابنتها الرضيعة ”12 يومًا“، دون معرفة أسباب وفاتها.

وسردت الأم تفاصيل جريمتها الشنيعة، قائلة إنها بدأت يومها بشكل طبيعي وجاءت الطفلة تطلب منها اللعب بدميتها، وأثناء لهوها على فراشها ظلت تنظر لها، ووسوس لها الشيطان في أذنها بقتلها فذهبت لها وخنقتها، وكتمت أنفاسها، ولم تتركها رغم تبولها على نفسها، وعندما تأكدت من وفاتها تركتها على السرير وذهبت لتحضير الإفطار لزوجها.

وأمرت النيابة بعرض السيدة على لجنة من خبراء الطب النفسي بمستشفى الأمراض العقلية، لبيان قدرات قواها العقلية، ومدى إدراكها لارتكابها قتل ابنتها، وحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.