مصري يتخلص من نجله بسبب إدمانه المخدرات

أقدم مواطن مصري في منطقة المعصرة بالقاهرة على التخلص من ابنه، بسبب استمراره في تعاطي المواد المخدرة وإدمانه عليها، حيث قام بشنقه بواسطة ”شال“.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود جثة لشاب في العقد الثاني من عمره بعد سماع صوت مشاجرته مع والده من داخل شقتهما، وذلك لسوء سلوك المجني عليه بسبب تعاطيه للمخدرات.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه يدعى ”كريم. خ“، ويبلغ من العمر 20 عامًا، وعُثر عليه جثة هامدة داخل شقته وملفوفًا حول رقبته شال، وتبين أن الأب هو من قتل نجله بسبب سوء سلوكه، وتعاطيه للمواد المخدرة باستمرار، وعدم سماعه للنصائح، فنشبت مشاجرة بينهما، وأحضر الأب ”شالًا“ وخنقه حتى الموت.

وجرى القبض على الأب المتهم،وتحرير المحضر اللازم، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.