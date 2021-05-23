القبض على البطل الأولمبي الهندي سوشيل كومار بتهمة القتل

قالت شرطة دلهي، إن المصارع سوشيل كومار، الحاصل على ميداليتين أولمبيتين اعتقل، اليوم الأحد؛ لصلته بمقتل مصارع هندي آخر.

وأضاف متحدث باسم الشرطة، ”أن كلا من كومار ورجل آخر اعتقلا بسبب الجريمة نفسها، مثلوا أمام المحكمة“، بدون الكشف عن تفاصيل التهم المحتملة.

من ناحيته، نفى كومار ارتكاب أي مخالفة في مسعى للإفراج عنه بكفالة استباقية، بطلب أرسله إلى محكمة في دلهي، الأسبوع الماضي، لكن تم رفض الطلب، وأصدرت شرطة دلهي مذكرة بحث عن كومار؛ بعد مشاجرة خارج استاد تشاتراسال في دلهي، في الرابع من مايو/ أيار.

ونُقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بعد الواقعة، لكن توفي أحدهم، وهو بطل سابق للهند على مستوى الناشئين، متأثرا بجراحه، وفاز كومار بميدالية فضية في أولمبياد لندن 2012، وبرونزية في بكين 2008.