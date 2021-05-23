الكويت.. محكمة التمييز تؤيد حكم إعدام قاتل ابن عمه نحرا

أسدلت محكمة التمييز الكويتية اليوم الأحد، الستار على قضية قتل مواطن لابن عمه في أحد المخيمات الربيعية بمنطقة بر ميناء عبد الله، بتأييد حكم إعدامه بعد إدانته بجريمة القتل العمد.

ويأتي حكم اليوم وإنهاء التقاضي في الجريمة مؤيدا للحكم السابق الصادر عن محكمة الجنايات والاستئناف في وقت سابق من الشهر الجاري.

مواطن قتل ابن عمه نحراً…. والتمييز تؤيد حكم إعدامه شنقاً pic.twitter.com/7VPcqH8T0J — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) May 23, 2021

ووقعت الحادثة في العام 2020، حين أقدم القاتل على ارتكاب الجريمة وهو في حالة غير طبيعية، ويرجح أن تكون تلك الحالة ناتجة عن تعاطي مؤثرات ومواد تجعل الإنسان يغيب عن إدراكه، بحسب ما نقلت صحيفة ”الأنباء“ المحلية عن مصدر أمني في وقتها.

وأكد المصدر ذاته، أن تعاطي أي مواد لا يعفي مطلقا من المساءلة القانونية، مبينا أن والدي القاتل هما اللذان اصطحباه إلى مخفر ميناء عبدالله، وقاما بتسليمه إلى رجال الأمن، وكذلك أداة الجريمة.

وأضاف أن القاتل، وهو في العقد الثالث من عمره، كان في حالة هستيرية، مرددا أنه لو عاد به الزمن سيكرر الجريمة، ولو عاد المجني عليه إلى الحياة سيعيد الجريمة.

وأشار المصدر إلى أن رجال المباحث عثروا على مواد وأدوات داخل الخيمة التي شهدت الشجار والقتل، وأن هذه المواد تم التحفظ عليها، وبسؤال الأب عما إذا كان على علم بخلافات بين ابنه وابن عمه، قال ”إنه لا يعلم، وإنه لو كان يعرف ذلك لتدخل“.