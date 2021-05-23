مصر.. شاب يقتل والدته وشقيقته

أقدم شاب على قتل والدته وشقيقته، باستخدام ”سكين“، في الساعات الأولى من يوم الأحد، حتى لفظتا أنفاسهما الأخيرة.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغًا يفيد بمقتل سيدة وابنتها داخل قرية صندفا بمحافظة المنيا جنوب البلاد.

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وبانتقال رجال المباحث إلى مكان الواقعة، تبيّن مقتل سيدة وابنتها، على يد ابن المجني عليها، بعد أن انهال عليهما بالضرب وذبحهما باستخدام آلة حادة ”سكين“.

وجرى نقل الجثتين إلى المستشفى العام، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، والسلاح المستخدم، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق، لمعرفة سبب الواقعة.