قرار جديد بحق كويتي متهم بالنصب على 30 فتاة ‎

أحالت السلطات الكويتية، اليوم الأحد، مواطنا متهما بالنصب على نحو 30 فتاة إلى السجن المركزي لمدة 10 ايام، وفق ما أعلنت الإدارة العامة للتحقيقات.

وكان الأمن الكويتي قد أعلن في وقت سابق القبض على مواطن بعد اتهامه بالنصب على 30 فتاة بعد إيهامهن بالزواج، حيث حصل منهن على مبلغ 300 ألف دينار.

وتقدمت المجني عليهن ببلاغات للمباحث الجنائية تفيد ”بنصب المتهم عليهن وإيهامهن بأنه من الـ VIP، وأوهمهن بأنه سيتزوج منهن بعد أن يتحصل منهن على مبالغ مالية للدخول معه في شراكة، لكنه يتوارى عن الأنظار“.

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ المحلية عن مصدر أمني قوله إن ”المتهم حاول إنكار الاتهامات، إلا أن الجهات التحقيقية واجهته بالبلاغات المقدمة بحقه وتظاهره بالثراء الفاحش من خلال سيارات مستأجرة وفلل تعود لأصدقاء وخداع ضحاياه بأنه ثري“.

وأكد المصدر أن ”آخر بلاغ تقدمت به صاحبته، قالت فيه إن المتهم سلبها 52 ألف دينار بعدما تعرف عليها في وسائل التواصل الاجتماعي، ووعدها بالزواج“.

وأفادت المجني عليها بأن ”المتهم أوهمها بامتلاكه شركة عقارية وعرض عليها الاستثمار العقاري فيها عن طريق شراء شقة بدلا من إيداع أموالها في البنك، وعلى ضوء ذلك قام بسحب جميع أموالها في البنك البالغة 52 ألف دينار“.