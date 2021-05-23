السجن 5 سنوات بحق مسؤول مغربي اغتصب ابنه‎

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في مدينة اسفي جنوب غرب المغرب، بالسجن 5 سنوات نافذة بحق نائب محلي ببلدية قرية ”ايغود“ في الضواحي، بعدما تبثت بحقه تهمة اغتصاب ابنه الذي لم يبلغ سنته السابعة بعد.

وكشف موقع ”اسفي كود“ المحلي يوم السبت ،أن الحكم صدر يوم الخميس 20 مايو الجاري، بحق المتهم المنتمي لحزب الاستقلال.

حيث تبين أنه كان يعتدي جنسيا على طفله منذ عدة شهور ، إلى أن اكتشفت الأم آثارا وبثورا على الأعضاء الحميمة لابنها خلال الاستحمام.

وكان الأب يستغل غياب الأم لارتكاب جريمته، حيث كانت تقيم بمدينة اسفي مع ابنها بعد طلاق الزوجين ، وكان يستأذنها من حين لآخر في اصطحاب ابنه ليقضي معه بعض الأيام بقرية ”ايغود“ المجاورة.

وأوضحت الشهادة الطبية التي وقعها الطبيب الذي كشف على الضحية، أنه تعرض للاغتصاب عدة مرات.