تعنيف الأم يقود طالبة مصرية إلى الانتحار

انتحرت طالبة مصرية تبلغ من العمر 14 عاما شنقا بربط ”إيشارب“ حول رقبتها وتعليقه بعمود سرير نومها في محافظة الدقهلية بسبب تعنيف والدتها لها لعدم مساعدتها في الأعمال المنزلية.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر بلاغا من مستشفى نبروه المركزي بوصول ”سلمى ال. ال. ال“ جثة هامدة.

وكشفت التحقيقات انتحار الضحية شنقا داخل شقتها السكنية.

وبسؤال والدها (45 عاما) أكد ما جاء في التحقيقات، وأضاف أنه انزلها ونقلها إلي المستشفى، لافتا إلى أن انتحارها تم على إثر تعنيفها من والدتها لعدم مساعدتها في الأعمال المنزلية وقدم والدها ”الإيشارب“ المستخدم في الواقعة.

من ناحيتها، أيدت والدتها ”بسمة إ. ع. ح“ (39 عاما) وهي ربة منزل، ما قاله زوجها وبمعاينة الجثة تبين وجود حز (علامة) حول الرقبة ولا توجد إصابات أخرى ظاهرة.

وكشف تقرير مفتش الصحة عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة سوى حز حول الرقبة وأن الوفاة نتيجة الشنق ولا توجد شبهة جنائية.