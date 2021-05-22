تعنيف الأم يقود طالبة مصرية إلى الانتحار

انتحرت طالبة مصرية تبلغ من العمر 14 عاما شنقا بربط ”إيشارب“ حول رقبتها وتعليقه بعمود سرير نومها في محافظة الدقهلية بسبب تعنيف والدتها لها لعدم مساعدتها في الأعمال المنزلية.
وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر بلاغا من مستشفى نبروه المركزي بوصول ”سلمى ال. ال. ال“ جثة هامدة.
وكشفت التحقيقات انتحار الضحية شنقا داخل شقتها السكنية.
وبسؤال والدها (45 عاما) أكد ما جاء في التحقيقات، وأضاف أنه انزلها ونقلها إلي المستشفى، لافتا إلى أن انتحارها تم على إثر تعنيفها من والدتها لعدم مساعدتها في الأعمال المنزلية وقدم والدها ”الإيشارب“ المستخدم في الواقعة.
من ناحيتها، أيدت والدتها ”بسمة إ. ع. ح“ (39 عاما) وهي ربة منزل، ما قاله زوجها وبمعاينة الجثة تبين وجود حز (علامة) حول الرقبة ولا توجد إصابات أخرى ظاهرة.
وكشف تقرير مفتش الصحة عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة سوى حز حول الرقبة وأن الوفاة نتيجة الشنق ولا توجد شبهة جنائية.