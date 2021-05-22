قضت محكمة الجنايات في مصر اليوم السبت بالإعدام شنقا لخراط متهم بقتل زوجته وإشعال النيران بها.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية في الشرقية المصرية، بلاغا من مستشفى ههيا بوصول ربة منزل 25 سنة مقيمة في دائرة مركز الزقازيق مصابة بحروق من الدرجات الثلاثة، وتوفيت متأثرة بإصابتها.
وتبين من تحريات ضباط المباحث، قيام زوج المجني عليها وهو خراط 27 سنة مقيم في دائرة مركز الزقازيق، بارتكاب الواقعة، عمدا مع سبق الإصرار، حيث قام بسكب البنزين عليها داخل غرفة نومها، وأشعل النيران بجسدها لخلافات بينهما.
وأمكن ضبط المتهم، وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بإعدامه شنقا.
تاريخ النشر: 22 مايو 2021 15:45 GMT
تاريخ التحديث: 22 مايو 2021 17:00 GMT
الإعدام شنقا لمصري قتل زوجته حرقا
قضت محكمة الجنايات في مصر اليوم السبت بالإعدام شنقا لخراط متهم بقتل زوجته وإشعال النيران بها. وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية في الشرقية المصرية،
قضت محكمة الجنايات في مصر اليوم السبت بالإعدام شنقا لخراط متهم بقتل زوجته وإشعال النيران بها.