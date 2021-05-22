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السعودية.. توقيف 5 شبان اعتدوا على شخص داخل صالة رياضية (فيديو)
تاريخ النشر: 22 مايو 2021 15:38 GMT
تاريخ التحديث: 22 مايو 2021 17:05 GMT

السعودية.. توقيف 5 شبان اعتدوا على شخص داخل صالة رياضية (فيديو)

أوقفت الأجهزة الأمنیة في السعودية، اليوم السبت، أشخاصا ظھروا في فیديو، وهم يعتدون بشكل عنیف على شاب داخل إحدى الصالات الرياضیة في العاصمة الرياض، وفق بيان

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المصدر: فريق التحرير

أوقفت الأجهزة الأمنیة في السعودية، اليوم السبت، أشخاصا ظھروا في فیديو، وهم يعتدون بشكل عنیف على شاب داخل إحدى الصالات الرياضیة في العاصمة الرياض، وفق بيان لوزارة الداخلية السعودية نشرته على حسابها في ”سناب شات“.

وقالت ”الداخلية“، إنها توصلت للمتھمین، وھم 5 أشخاص من الجنسیة السورية في العقد الثاني من العمر، وقد جرى إيقافھم واتخاذ الإجراءات الأولیة بحقھم وإحالتھم للنیابة العامة.

وكانت النيابة العامة في السعودية، أصدرت في وقت سابق اليوم السبت، أمرا بالقبض على أشخاص اعتدوا على شخص في إحدى الصالات الرياضية.

وتداول نشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شبانا يعتدون ضربا على شخص داخل إحدى صالات الأندية الرياضية في العاصمة الرياض، موثقين ذلك بالفيديو.

وأثار مقطع الفيديو حالة من الاستهجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات للجهات المختصة بضرورة محاسبة المعتدين.

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