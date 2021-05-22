الكويت تكشف نتائج التحقيق بنسخة القرآن غير المكتملة (فيديو)

أكدت الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم في وزارة الأوقاف الكويتية، أن نسخة القرآن الكريم غير المكتملة ليست من مصاحف الكويت التي تصدرها الهيئة وليست من المصاحف التي أذنت الهيئة بطباعتها أو تداولها في البلد الخليجي.

‏وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة مبارك الحيان في تصريح صحفي، إن ”الهيئة الجهة المناط بها التصريح لطباعة أو إصدار المصحف الشريف، تقوم بطباعة المصاحف ومراجعتها وفق أفضل وأدق المواصفات الفنية“.

«هيئة القرآن»: المصحف المتداول بدون سورة النساء ليس مصحف دولة الكويت ولم تأذن الهيئة بطباعته إجراءات سريعة بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة pic.twitter.com/70AChcKeUq — خبر عاجل (@Breakingkw) May 22, 2021

وأضاف الحيان: ”فور ورود بلاغ من الوزير للتحقيق بالواقعة اتخذ مدير عام الهيئة إجراءات سريعة بإحالة واقعة تداول خبر وجود نسخة تجارية من المصحف الشريف بدون سورة النساء، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التحقيق فيها للوصول إلى من أدخلها البلاد بدون الحصول على تصريح من الهيئة“.

وأثيرت القضية عقب توثيق أحد المواطنين للنسخة الناقصة، حيث قال في مقطع فيديو سُمع فيه صوته فقط إن ”المصحف ناقص من الأصل وغير مكتمل، ولا يوجد أي آثار لقطع الأوراق منه“.

وتساءل المواطن عن دور وزارة الأوقاف بالسماح بإدخال هذه المصاحف، وعدم التدقيق عليها، لخطورة ذلك، محذرا من التحريف في كتاب الله عز وجل.

وأحالت الهيئة، الواقعة إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مَن يتداول هذه النسخة ومَن قام بطباعتها أو نشرها، وذلك عقب مخاطبة وزير الأوقاف عيسى الكندري للهيئة للبحث في هذه الواقعة، وتحديد المتسبب بنشر هذه النسخة لخطورة الأمر ومساسه بكلام الله عز وجل.