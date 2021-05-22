بينهم امرأتان.. الحكم بالمؤبد على 4 مصريين قتلوا سعوديا لسرقته

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن المؤبد على 4 متهمين، بينهم سيدتان؛ لقتلهم مواطنا سعودي الجنسية؛ لسرقته، في منطقة السيدة زينب بالقاهرة.

كما تضمن الحكم مصادرة مضبوطات المتهمين وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وتغريم المتهم الأول 10 آلاف جنيه.

ووجهت النيابة للمتهمين ”س. ش“ عامل، و“م .ا“، منجد، و“ز . ع“، وشهرتها ”دهب“ (19 سنة) وهي طالبة بمعهد 6 أكتوبر للتمريض، و“ش . ا“ (31 سنة) وهي ربة منزل، تهمة قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على القتل.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين توجهوا إلى حيث يقطن المجني عليه، وما إن وصلوا حتى دخلت المتهمتان الثالثة والرابعة إلى مسكنه؛ بحجة قضاء وقت معه، ثم سهلت الأخيرة دخول المتهمين الأول والثاني إلى مسكنه، وما إن ظفروا به حتى قام الأول والثاني بالتعدي عليه بالضرب وشد وثاقه لشل مقاومته، مستخدمين في ذلك الأسلحة البيضاء وأدوات أخرى.

بعدها قام الأول بخنقه مستخدما قطعة قماش ”إيشارب وقميص“، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به إصابات أودت بحياته.

وذكر أمر الإحالة، أن هذه الجناية ارتبطت بجنحة أخرى، حيث إن المتهمين في ذات الوقت سرقوا المبلغ النقدي والمنقولات التي كانت بحوزة الضحية.