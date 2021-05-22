على طريقة متحرش المعادي.. مصري يهتك عرض طفلة في مدخل عقار

أقدم مصري على التحرش بطفلة تبلغ من العمر 11 عاما، بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، معيدا للأذهان نفس طريقة ”متحرش المعادي“، الذي أثار ضجة كبيرة في الفترة الماضية بنفس الطريقة.

ورصدت كاميرات المراقبة المتهم وهو يمسك بيد الطفلة ويقتادها إلى داخل العقار محل الواقعة، ويصعد بالطفلة إلى الدور الأول؛ لعدم وجود كاميرات مراقبة به.

وتقدم والد الطفلة ببلاغ لقسم الشرطة، وقال إن المتهم انتظر وصول الطفلة إلى منزلها وفتح الباب بواسطة المفتاح الخاص بها، ثم اقترب منها وأخبرها أنه يريد الصعود إلى الأعلى، وأخذها من يدها وصعد بها إلى الطابق الأول، وحاول إقناعها بشراء الألعاب والملابس الجديدة لها ليهدئ من روعها فانصاعت لطلبه.

وبحسب رواية الأب وما يمتلك من أدلة ومقاطع فيديو، فقد تسلل المتحرش بيده إلى أماكن عفتها، محاولا مداعبة جسدها الصغير، فيما كانت الطفلة تحاول بكل قوة الإفلات من يديه، لكنه استمر في تحرشه، حتى صرخت، وحينما شعر أن أمره سيفتضح تركها ولاذ بالفرار.

وذكر الأب في بلاغه، أن الطفلة أخبرته بما حدث لها، فاستمر في البحث عن المتهم برفقتها، حتى تمكنا من العثور عليه، فتعرفت عليه الطفلة، وتبين أنه من السكان الجدد بالمنطقة، وتحرر محضر بالواقعة ويجري التحقيق بها.

وذكرت مصادر أمنية، أن أجهزة الأمن تفحص فيديو التحرش بطفلة في الطالبية، وتواصل المباحث جهودها للقبض على المتهم بعد تحديد هوية الطفلة وأسرتها.