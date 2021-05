السعودية.. النيابة العامة تأمر بالقبض على مجموعة ضربت شخصا داخل صالة رياضية (فيديو)

أصدرت النيابة العامة في السعودية، يوم السبت، أمرا يقضي بالقبض على أشخاص قاموا بالاعتداء على شخص في إحدى الصالات الرياضية.

وكان نشطاء تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ثلاثة شبان وهم يقومون بالاعتداء ضربا على شخص داخل إحدى صالات الأندية الرياضية في العاصمة الرياض، موثقين ذلك بالفيديو.

What the hell, they should be in jail 😡😡👇👇#ثلاث_اشخاص_يضربون_واحد pic.twitter.com/xW6QFCYYO0

— 𝙑𝙤𝙞𝙘𝙚 𝙤𝙛 𝙎𝙖𝙪𝙙𝙞 🇸🇦 (@Voice_of_Saudi) May 21, 2021