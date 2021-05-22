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السعودية.. النيابة العامة تأمر بالقبض على مجموعة ضربت شخصا داخل صالة رياضية (فيديو)
تاريخ النشر: 22 مايو 2021 10:45 GMT
تاريخ التحديث: 22 مايو 2021 11:00 GMT

السعودية.. النيابة العامة تأمر بالقبض على مجموعة ضربت شخصا داخل صالة رياضية (فيديو)

أصدرت النيابة العامة في السعودية، يوم السبت، أمرا يقضي بالقبض على أشخاص قاموا بالاعتداء على شخص في إحدى الصالات الرياضية. وكان نشطاء تداولوا عبر مواقع التواصل

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المصدر: فريق التحرير

أصدرت النيابة العامة في السعودية، يوم السبت، أمرا يقضي بالقبض على أشخاص قاموا بالاعتداء على شخص في إحدى الصالات الرياضية.

وكان نشطاء تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ثلاثة شبان وهم يقومون بالاعتداء ضربا على شخص داخل إحدى صالات الأندية الرياضية في العاصمة الرياض، موثقين ذلك بالفيديو.

وأثار مقطع الفيديو ردود استهجان واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات للجهات المختصة بضرورة محاسبتهم.

 

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