الكويت.. القبض على مواطن احتال على 30 فتاة بـ 300 ألف دينار

ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض على مواطن أربعيني احتال على 30 فتاة بمبلغ تجاوز الـ 300 ألف دينار.

ونقلت صحيفة الأنباء المحلية عن مصدر أمني قوله إن ضبط المتهم جاء بعد ورود شكاوى من فتيات آخرهن أبلغت عن قيامه بسلبها 52 ألف دينار، بعدما تعرف عليها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتواصل معها عبر برنامجي ”إنستغرام“ و ”سناب شات“.

وأوضحت الشاكية، وهي في العقد الثالث من عمرها، أن الجاني ادعى بأنه ”vip“، و“أعطاها الأمان“ على حد وصفها، وأوهمها بالحب، ووعدها بالزواج، ودخل معها بعلاقة عاطفية، مشيرة إلى أنه خلال هذه الفترة عمد لتصوير مظاهر بذخ خادعة، كمركبات فارهة، وفلل مختلفة، تبين لاحقًا بأنه لا يملكها.

كما أفادت الشاكية بأن الجاني أوهمها بامتلاكه شركة عقارية، وعرض عليها الاستثمار العقاري فيها عن طريق شراء شقة ”تمليك“، بدلًا من إيداع أموالها في البنك، بحيث توقع له على ورقة تفويض بالاستثمار، وعلى ضوء ذلك قام بسحب جميع أموالها في البنك والبالغة 52 ألف دينار.

وأضافت أنها أبلغته بسحب المبلغ وتجهيزه، فطلب منها وضعه داخل ظرف، واتفقا على الالتقاء بسيارتيهما في أحد الأماكن، وفي طريقه ادعى أن لديه ارتباطات، ولا يستطيع النزول من مركبته، وعند وصولها توقف بمركبته بجانب مركبتها، وفور تسلمه الظرف انطلق بسيارته مسرعًا.

وذكرت الشاكية أنها أيقنت بأنها وقعت ضحية نصب واحتيال، وحاولت التواصل معه فصدمت من قيامه بحظرها في جميع برامج التواصل الاجتماعي، وهنا لجأت بشكوى إلى المخفر، ليتمكن رجال المباحث بعدها من القبض عليه خلال أقل من 24 ساعة وقبل تصرفه بالمبلغ الذي استولى عليه.

وأوضح المصدر أن المتهم تمكن بذات الوسيلة من خداع بقية الفتيات المجني عليهن وعددهن 30 فتاة، وتبين أنه من أرباب السوابق بقضايا النصب والاحتيال، وانتحال صفات الغير.