الكويت.. الإفراج عن المتهمات بنشر "لوحات القتل الغامضة"

أخلت الإدارة العامة للتحقيقات في الكويت سبيل المواطنات والبريطاني المتهمين بتعليق لوحات القتل الغامضة، التي انتشرت خلال الأيام الماضية ببعض الشوارع في عدة محافظات، بكفالة مالية بقيمة 200 دينار ما يُعادل نحو 670 دولارا أمريكيا، لكل واحد منهم.

وقالت صحيفة ”الراي“ الكويتية إنه تم توجيه تهمة ”إزعاج السلطات“ إلى المتهمين جميعاً، بينما تتحرى المباحث الجنائية عن متهمة أخيرة في القضية ما زالت متوارية عن الأنظار، وهي مواطنة من الأسرة الحاكمة.

إخلاء سبيل «متهمي اللوحات» بضمان ماليhttps://t.co/LNmJeicBg3 — الراي (@AlraiMediaGroup) May 21, 2021

وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت، يوم أمس الخميس، مواطنتين متهمتين بنشر اللوحات، وأرشدتا رجال المباحث إلى ”أربع مواطنات أخريات وبريطاني مرتبطين معهما في القضية“، حيث تم ضبطهم جميعاً وحجزهم على ذمة التحقيق.

ووفقاً للصحيفة المحلية، فقد أكدت المتهمتان أن الهدف من نشرهما هذه اللوحات هو ”مناصرة المرأة وحمايتها من العنف“.

وتضاربت الأنباء المتداولة بشأن التحقيقات مع المتهمتين، حيث ذكرت صحيفة ”الأنباء“، في وقت سابق، أن ارتكاب الواقعة ”لا علاقة له بقضية العنف ضد المرأة، وأنهما كانتا تفعلان ذلك بقصد التسلية ليس أكثر، والدخول في تحدٍ مع قطاع الأمن الجنائي“.

وكانت الأجهزة الأمنية قد استنفرت للبحث عن واضع اللوحات المثيرة المثبتة على بعض الأعمدة، ومعرفة الدلالة التي تشير إليها العبارات الغامضة المدونة عليها.

وجاء في بعض هذه العبارات: ”قتلت ووضعت في سيارة“، ”قتلت ووضعت في حقيبة“، ”أخي رماني بالشوزن“.

وأثارت حادثة ضبط المتهمات بنشر هذه اللوحات استهجان نشطاء وحقوقيين طالبوا في الساعات القليلة الماضية بإطلاق سراح جميع المتهمات، معتبرين أن ما قامت به هذه النساء هو فكرة مناسبة لنشر الوعي وبث الحقائق.

لافتات كثيرة هنا وهناك ولم نرى حجزاً كالذي حدث مع فتيات جريمتهن هي توجيه نظر المجتمع والمشرّع لحماية النساء!#اطلقوا_سراح_البنتين! فهناك ما يقارب من جريمتي قتل شهرياً للنساء في #الكويت.. والكويتيات لا يشعرن بالأمان#تعليق_اللوحات_ليست_جريمة#عزاء_النساءpic.twitter.com/9FQzbClwdV — م. ناصر العيدان (@Nasser_Aleidan) May 21, 2021

في بلاد العالم، عندما ترتكب جريمة في مكان ما، يضع الناس مكانها ورد وشموع وصور الضحايا. في بلادنا ترتكب الجريمة ويجري التكتم عليها ويفر المجرم فيتم اعتقال أصحاب وأقارب كتبوا يافطة بحرقة قلب على الضحية.😢

#اطلقوا_سراح_البنتين pic.twitter.com/FPlBMcnJhW — دلع المفتي🎀 (@dalaaalmoufti) May 21, 2021

المواطنتان التي قامتا بوضع لافتات للتذكير بجرائم قتل النساء تم احتجازهم وعرضهم على النيابة يوم الأحد بتهمة نشر بيانات تضعف هيبة الدولة، ومعرضين لعقوبة تصل إلى ٥ سنوات! هيبة الدولة تضعفها لافتات سلمية عن جرائم قتل حقيقية وقعت؟! لا حول الله ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/sBurHxT4zo — عبدالعزيز اليحيى (@azizalyahya_) May 20, 2021

وسبق أن تعرضت فتيات ونساء في البلد الخليجي المحافظ لجرائم قتل، وآخرها قتل فرح حمزة أكبر قبل شهر؛ وهو ما دفع حقوقيين للحديث بين الحين والآخر عن قضية العنف ضد المرأة في الكويت، وتعرض بعضهن للقتل، منتقدين قانون الجزاء الكويتي، الذي يخفف الحكم عن قاتل الأنثى في ظروف معينة.