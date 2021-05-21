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حبس منتحل صفة شيخ من الأسرة الحاكمة في الكويت على ذمة التحقيق
تاريخ النشر: 21 مايو 2021 12:19 GMT
تاريخ التحديث: 21 مايو 2021 13:35 GMT

حبس منتحل صفة شيخ من الأسرة الحاكمة في الكويت على ذمة التحقيق

قررت السلطات الأمنية في الكويت، حبس رجل كان ينتحل صفة شيخ من الأسرة الحاكمة في البلاد، وينصب على فتيات عبر تطبيق "سناب شات"، بحسب حسابات إخبارية على مواقع

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المصدر: فريق التحرير

قررت السلطات الأمنية في الكويت، حبس رجل كان ينتحل صفة شيخ من الأسرة الحاكمة في البلاد، وينصب على فتيات عبر تطبيق ”سناب شات“، بحسب حسابات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الحساب ”أمن ومحاكم“، المختص نشر الأخبار القضائية والأمنية عبر موقع ”تويتر“، اليوم الجمعة: ”الشيخ الوهمي النصاب إلى السجن المركزي على ذمة قضايا نصب وإحتيال على فتيات في سناب شات“.

ويوم أمس الخميس، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الرجل المعروف في الإعلام المحلي بـ“نصاب سناب شات“، حيثُ كان ينتحل صفة شيخ من الأسرة الحاكمة وينصب على فتيات.

وجاءت الإطاحة بـ“نصاب سناب شات“ بعد دعوى قضائية رفعتها محامية كويتية تدعى منى الأربش ضده، نيابة عن الضحايا، بحسب ما أفادت الحسابات الإخبارية.

وكان المتهم، الذي لم يتم الكشف عن اسمه حتى الآن، ”يوهم الفتيات الضحايا بأنه أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وأنه يريد الزواج، ثم ينصب عليهن، فيأخذ منهن مبالغ مالية“.

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