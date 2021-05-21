حبس منتحل صفة شيخ من الأسرة الحاكمة في الكويت على ذمة التحقيق

قررت السلطات الأمنية في الكويت، حبس رجل كان ينتحل صفة شيخ من الأسرة الحاكمة في البلاد، وينصب على فتيات عبر تطبيق ”سناب شات“، بحسب حسابات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الحساب ”أمن ومحاكم“، المختص نشر الأخبار القضائية والأمنية عبر موقع ”تويتر“، اليوم الجمعة: ”الشيخ الوهمي النصاب إلى السجن المركزي على ذمة قضايا نصب وإحتيال على فتيات في سناب شات“.

الشيخ الوهمي النصاب إلى السجن المركزي على ذمة قضايا نصب وإحتيال على فتيات في سناب شات pic.twitter.com/GkhmWcrh7P — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) May 21, 2021

ويوم أمس الخميس، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الرجل المعروف في الإعلام المحلي بـ“نصاب سناب شات“، حيثُ كان ينتحل صفة شيخ من الأسرة الحاكمة وينصب على فتيات.

وجاءت الإطاحة بـ“نصاب سناب شات“ بعد دعوى قضائية رفعتها محامية كويتية تدعى منى الأربش ضده، نيابة عن الضحايا، بحسب ما أفادت الحسابات الإخبارية.

نصاب سناب شات في قبضة مباحث الجابرية بعد إيهام فتيات بالزواج والإستيلاء على أموالهن في مشاريع وهمية وانتحال صفة شيخ من الأسرة الحاكمة في شكوى المحامية منى الأربش pic.twitter.com/dGIdLjv1Ty — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) May 19, 2021

وكان المتهم، الذي لم يتم الكشف عن اسمه حتى الآن، ”يوهم الفتيات الضحايا بأنه أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وأنه يريد الزواج، ثم ينصب عليهن، فيأخذ منهن مبالغ مالية“.