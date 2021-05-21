الكويت.. إحالة واقعة نسخة القرآن غير المكتملة إلى النيابة العامة (فيديو)

أحالت الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم في وزارة الأوقاف الكويتية، واقعة نسخة القرآن غير المكتملة إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مَن يتداولها ومَن قام بطباعتها أو نشرها.

ويأتي قرار الإحالة بعد تداول مقطع فيديو أظهر وجود نسخة من القرآن الكريم خالية من السورة الرابعة، وهي سورة ”النساء“، الأمر الذي دفع وزير الأوقاف عيسى الكندري لمخاطبة الهيئة للبحث في هذه الواقعة، وتحديد المتسبب بنشر هذه النسخة لخطورة الأمر ومساسه بكلام الله عز وجل.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة لصحيفة ”الراي“ الكويتية: إن ”قانون إنشاء الهيئة يُلزم كل مَن يستورد أو يوزّع أو ينشر نسخ القرآن الكريم أن يتقدّم إليها لأخذ ترخيص رسمي يسمح له بذلك“.

وأوضح المصدر أن ”الهيئة بحثت في سجلاتها واتضح أن النسخة المتداولة من القرآن الكريم من دون سورة النساء غير مسجّلة لديها، وذلك بعد أخذ بياناتها من الصورة في الفيديو المتداول“.

وأكد المصدر المسؤول، أنه تم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم بحق من سمح بتوزيع ونشر هذه النسخة غير المرخّصة“.

وأثيرت القضية عقب توثيق أحد المواطنين للنسخة الناقصة، حيث قال في مقطع فيديو سُمع فيه صوته فقط: إن ”المصحف ناقص من الأصل وغير مكتمل، ولا يوجد أي آثار لقطع الأوراق منه“.

وتساءل المواطن عن دور وزارة الأوقاف بالسماح بإدخال هذه المصاحف، وعدم التدقيق عليها، لخطورة ذلك، محذرا من التحريف في كتاب الله عز وجل.