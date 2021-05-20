مصر.. القبض على أربعة متهمين بالاعتداء على امرأة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في القاهرة، القبض على 4 عاطلين؛ لاتهامهم بالاعتداء على ربة منزل، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، بحسب ما جاء في موقع ”اليوم السابع“ المصري.

وفي التفاصيل، استدرج أربعة أشخاص سيدة تحت تهديد السلاح إلى غرفة مهجورة في الجيزة، وتناوبوا على اغتصابها عنوة ثم لاذوا بالفرار.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من ربة منزل، بقيام مجهولين باغتصابها داخل غرفة مهجورة بمنطقة ساقية مكي، وتم تشكيل فريق بحث وتبين صحة الواقعة.

وعقب تشديد الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين في أحد الأكمنة المعدة لهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق فيها.

ويعد الاغتصاب في مصر من أكثر الجرائم المنتشرة في الآونة الأخيرة بالبلاد، وغالبا ما يتطور الأمر لجرائم قتل وقضايا شرف.