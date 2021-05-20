الأمن الكويتي يضبط مواطنتين متهمتين بنشر لوحات القتل الغامضة في الشوارع

ضبط رجال المباحث في الكويت، اليوم الخميس، مواطنتين اتُهمتا بنشر لوحات في بعض الشوارع بمحافظات مختلفة، تشير لجرائم قتل على مدى الأيام القليلة الماضية.

وقالت صحيفة ”الراي“ الكويتية، إن المباحث ضبطت المواطنتين بعد الحصول على إذن قانوني، وجارٍ التحقيق معهما لمعرفة سبب نشرهما لتلك اللوحات في الشوارع، والتي أثارت جدلا بين النشطاء.

«الأدلة الجنائية» تكشف الآثار.. و«المباحث» تضبط من نشر اللوحات

https://t.co/BKOqrQmi3t — الراي (@AlraiMediaGroup) May 20, 2021

وكانت الأجهزة الأمنية قد استنفرت للبحث عن واضع اللوحات المثيرة المثبتة على بعض الأعمدة، ومعرفة الدلالة التي تشير إليها العبارات الغامضة المدونة عليها.

وجاء في بعض هذه العبارات: ”قتلت ووضعت في سيارة“، ”قتلت ووضعت في حقيبة“، ”أخي رماني بالشوزن“.

ورجح بعض المدونين أن تكون هذه اللوحات إشارة من الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة أو من يعرفن بـ ”النسويات“، إلى جرائم القتل السابقة التي راح ضحيتها فتيات ونساء، خلال السنوات الماضية.

وكان الناشط الحقوقي والإعلامي عبدالعزيز اليحيى قد ذكر أن العبارات المدونة في هذه اللوحات تشير لجرائم قتل النساء التي وقعت في البلد الخليجي والطريقة التي قتلن فيها، لافتا إلى أن الأحرف الموجودة على اللوحات، هي أحرف أسماء النساء المجني عليهنَ.

لافته بالجابرية أمام مسافط مستشفى مبارك مكتوب س. ر، منو س، ر؟ قضية حدثت ٢٠١٣ تم قتل مواطنة برصاص من مواطن في مسافط مستشفى مبارك، وفور ارتكاب جريمته تم تهريبه إلى السعودية تم الحكم عليه بالإعدام ولم تنفذ لان "منحاش" ومن قام بتهريبه تم الحكم عليهم بكفالة ١٠٠٠ مع حسن سير وسلوك pic.twitter.com/nGMRTXTj5H — عبدالعزيز اليحيى (@azizalyahya_) May 19, 2021

وسبق أن تعرضت فتيات ونساء في البلد الخليجي المحافظ لجرائم قتل، وآخرها قتل فرح حمزة أكبر قبل شهر؛ وهو ما دفع حقوقيين للحديث بين الحين والآخر عن قضية العنف ضد المرأة في الكويت، وتعرض بعضهن للقتل. منتقدين قانون الجزاء الكويتي؛ الذي يخفف الحكم عن قاتل الأنثى في ظروف معينة.