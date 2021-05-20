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الأمن الكويتي يضبط مواطنتين متهمتين بنشر لوحات القتل الغامضة في الشوارع
تاريخ النشر: 20 مايو 2021 12:59 GMT
تاريخ التحديث: 20 مايو 2021 13:40 GMT

الأمن الكويتي يضبط مواطنتين متهمتين بنشر لوحات القتل الغامضة في الشوارع

ضبط رجال المباحث في الكويت، اليوم الخميس، مواطنتين اتُهمتا بنشر لوحات في بعض الشوارع بمحافظات مختلفة، تشير لجرائم قتل على مدى الأيام القليلة الماضية. وقالت

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المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

ضبط رجال المباحث في الكويت، اليوم الخميس، مواطنتين اتُهمتا بنشر لوحات في بعض الشوارع بمحافظات مختلفة، تشير لجرائم قتل على مدى الأيام القليلة الماضية.

وقالت صحيفة ”الراي“ الكويتية، إن المباحث ضبطت المواطنتين بعد الحصول على إذن قانوني، وجارٍ التحقيق معهما لمعرفة سبب نشرهما لتلك اللوحات في الشوارع، والتي أثارت جدلا بين النشطاء.

وكانت الأجهزة الأمنية قد استنفرت للبحث عن واضع اللوحات المثيرة المثبتة على بعض الأعمدة، ومعرفة الدلالة التي تشير إليها العبارات الغامضة المدونة عليها.

وجاء في بعض هذه العبارات: ”قتلت ووضعت في سيارة“، ”قتلت ووضعت في حقيبة“، ”أخي رماني بالشوزن“.

ورجح بعض المدونين أن تكون هذه اللوحات إشارة من الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة أو من يعرفن بـ ”النسويات“، إلى جرائم القتل السابقة التي راح ضحيتها فتيات ونساء، خلال السنوات الماضية.

وكان الناشط الحقوقي والإعلامي عبدالعزيز اليحيى قد ذكر أن العبارات المدونة في هذه اللوحات تشير لجرائم قتل النساء التي وقعت في البلد الخليجي والطريقة التي قتلن فيها، لافتا إلى أن الأحرف الموجودة على اللوحات، هي أحرف أسماء النساء المجني عليهنَ.

وسبق أن تعرضت فتيات ونساء في البلد الخليجي المحافظ لجرائم قتل، وآخرها قتل فرح حمزة أكبر قبل شهر؛ وهو ما دفع حقوقيين للحديث بين الحين والآخر عن قضية العنف ضد المرأة في الكويت، وتعرض بعضهن للقتل. منتقدين قانون الجزاء الكويتي؛ الذي يخفف الحكم عن قاتل الأنثى في ظروف معينة.

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