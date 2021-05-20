محكمة مصرية تقضي بإعدام قتلة "شهيد الشهامة" في الشرقية

قررت محكمة مصرية إحالة أوراق سائق ونجليه قتلوا شابًا داخل موقف سيارات في محافظة الشرقية، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم.

وتعود القضية للعام 2020، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مستشفى التأمين الصحي بوصول شخص يدعى ”محمد عبدالله“ 21 سنة يعمل بمصنع في مدينة العاشر من رمضان، إلى مستشفى التأمين جثة هامدة، إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر من جهة اليسار.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء وجود المجني عليه في سيارة أجرة (سرفيس) مع سائق يدعى ”هشام“، حدثت بين السائق وسائق آخر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب من داخل موقف الأردنية.

وتدخل المجني عليه للدفاع عن السائق فقام ”صلاح ع“ 19 عامًا وشقيقه ”أحمد“ 26 عامًا بقتل ”محمد“ بالسكين بتحريض من والدهما “ على ص م“ 57 سنة سائق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الأب ونجليه، وقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، واحيلوا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.