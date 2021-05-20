قاصر صومالية تحاول الانتحار في مركز احتجاز ليبي بعد الاعتداء عليها بالضرب

حاولت فتاة قاصر صومالية، الانتحار في مركز احتجاز بالعاصمة الليبية طرابلس، بعد تعرضها للعنف، هي وخمس من قريناتها المهاجرات غير الشرعيات، على أيدي الحراس.

وقال قسم شؤون الهجرة غير النظامية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان له، اليوم الخميس، إن الواقعة حدثت في مركز شارع الزاوية في العاصمة طرابلس، والذي يعرف بـ (مركز حماية الفئات المستضعة) التابع لجهاز ”الهجرة غير الشرعية“، يوم الثلاثاء الماضي، حينما اعتدى الحراس بالضرب العنيف على القاصر، وخمس فتيات من جنسيتها نفسها.

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وذكر البيان، أنه من خلال التواصل مع ضحايا سابقين بالمركز، تبين أن مركز الاحتجاز لا تتوفر فيه أدنى سبل الحياة ومعايير حقوق الإنسان، ويشرف علي سجن النساء عناصر أمن من الرجال، وسبق أن تكررت به العديد من حالات التحرش والتعذيب والاغتصاب، التي قام بها حراس السجن.

وحمّلت اللجنة المسؤولية الكاملة عن الحادثة، لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في الحادثة ومحاسبة الجناة، والعمل على تحسين الظروف الإنسانية في مراكز الاحتجاز، وتأمين سلامة وحياة المهاجرين غير القانونين.