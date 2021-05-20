انتحل صفة شيخ من الأسرة الحاكمة بالكويت.. القبض على "نصاب سناب شات"

أفادت حسابات إخبارية كويتية، على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، بأن أجهزة الأمن في البلاد تمكنت من إلقاء القبض على رجل كان ينتحل صفة شيخ من الأسرة الحاكمة في البلاد، وينصب على فتيات.

وأشارت المصادر إلى أن الرجل المعروف في الإعلام المحلي بـ“نصاب سناب شات“ تمت الإطاحة به بعد دعوى قضائية رفعتها محامية كويتية تدعى منى الأربش ضده، نيابة عن الضحايا.

وأوضحت المصادر أن المتهم الذي لم يتم الكشف عن اسمه حتى الآن ”كان يوهم الفتيات الضحايا بأنه أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وأنه يريد الزواج، ثم ينصب عليهن، فيأخذ منهن مبالغ مالية“.

وجاء في تغريدة منشورة في حساب ”أمن ومحاكم“ على موقع الاجتماعي تويتر: ”نصاب سناب شات في قبضة مباحث الجابرية بعد إيهام فتيات بالزواج والاستيلاء على أموالهن في مشاريع وهمية وانتحال صفة شيخ من الأسرة الحاكمة في شكوى المحامية منى الأربش“.