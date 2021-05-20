أساء للكثير من المشاهير.. مي العيدان تكسب أول قضية ضد حساب "عموشة أم شويدر"

انتصرت محكمة كويتية للإعلامية مي العيدان، في قضيتها التي خاضتها خلال الفترة الماضية ضد صاحب حساب وهمي، باسم ”عموشة أم شويدر“، منسوب لشخص يدعى جراح علي عويض العازمي، كان قد أساء لسمعتها وسبها بأبشع الألفاظ.

وقالت مي العيدان، من خلال منشور لها عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، إنه تم الحكم لصالحها بعد الطعن في السمعة والكرامة والإهانة، حيث تم تغريم صاحب الحساب 200 دينار كويتي (665 دولارا أمريكيا) بشكل مبدئي، موجهة الشكر لمباحث الجرائم الإلكترونية والقضاء الكويتي.

https://www.instagram.com/p/CPCu9B-LOoP/

وعقبت مي العيدان أنه تم تحويل القضية لدعوى مدنية، حيث يقرر القاضي التعويض المالي المناسب لحجم الأضرار التي تعرضت لها جراء الإهانة والإساءة لها، مشددة على أن هناك قضية أخرى ضد هذا الحساب منظورة في المحاكم المختصة، كما أن هناك قضية ثالثة مقدمة ضده وما زالت في مباحث الجرائم الإلكترونية.

وأكدت مي العيدان، من خلال تفاعلها مع الجمهور عبر التعليقات على منشورها، أن هذا الحساب أساء للكثير من المشاهير، وذكرت من بينهم الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل، موضحة أنها رفعت دعوى قضائية ضد هذا الحساب منظورة أمام المحكمة أيضا.