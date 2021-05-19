معاقبة مصري بالسجن المؤبد بعد قتله ضابط مرور

قضت محكمة مصرية اليوم بمعاقبة ”يونس.أ“ بالسجن المؤبد بتهمة قتل ضابط مرور أثناء تأدية عمله في محافظة كفر الشيخ بعد إلغاء عقوبة الإعدام.

وتعود تفاصيل الواقعة حين أوقف المتهم سيارته فور رؤيته الضابط وترجل منها وحدثت مشادة كلامية بينهما نظرًا لقيام الضابط بسحب رخصة الجاني قبل وقوع الحادث بساعات قليلة، وتطور الأمر إلى اختطاف السلاح الميري الخاص بالضابط وأطلق عليه النيران من مسافة قريبة ليصاب بطلق ناري بالصدر ويسقط قتيلاً وسط ذهول المارة.

بعدها أحالت نيابة كفر الشيخ المتهم ”يونس.أ“ 23 سنة، إلى المحكمة لاتهامه بقتل النقيب مصطفى سمير بدوي عمدًا، والاستيلاء على السلاح ”الميري“ الخاص بالمجني عليه، ووقوعه تحت تأثير مخدر الحشيش، وأطلق النيران على الضابط المجني عليه الذي كان يؤدي عمله بشارع الخليفة المأمون وسط مدينة كفر الشيخ.

كانت محكمة جنايات كفر الشيخ، قد قضت في 8 مارس 2018 بإعدام المتهم عقب استبيان رأي المفتي، لكن محكمة النقض قضت بإلغاء حكم الإعدام بحق المتهم ليصبح مؤبدًا.