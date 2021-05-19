الجزائر.. تنديد واسع بعد اعتداء على مدرسات بالسكاكين‎‎

أثارت حادثة اعتداء مجهولين على 10 مدرسات جزائريات، فجر اليوم الأربعاء، جدلا واسعا في الأوساط الجزائرية التي طالبت بضرورة كشف المعتدين ومحاسبتهم.

وقالت وسائل إعلام محلية، أن مسكنا وظيفيا، تسكنه مدرسات في مدينة برج ماجي مختار التابعة لمحافظة أدرار( غرب جنوب)، تعرض لاعتداء من قبل مجهولين، حيث قاموا بترهيب المدرسات لأكثر من ساعتين، باستعمال السكاكيين وسرقوا هواتفهن النقالة وحواسيبهن، ومبالغ مالية.

و بحسب المصدر، فإن جميع المدرسات يرقدن حاليا في المستشفى، وهن في حالة نفسية حرجة، إذ تعرضن لجروح متفاوتة الخطورة.

حيال ذلك، أعلن مجلس قضاء ولاية أدرار في بيان له اليوم الأربعاء، توقيف 4 أشخاص، من بينهم شخصان من المشتبه بهم تعرفت عليهما الضحايا، بينما لاتزال التحقيقات مستمرة للإيقاع بالمتورطين.

وقال وزير التربية الجزائري، محمد واجعوط، إن وزارته ”تأسف لهذا الاعتداء، وتعد بملاحقة المجرمين“، مضيفا أن ”التحقيقات جارية لتحديد المعتدين على المدرسات في برج باجي مختار“.

بالتزامن، تجمَع عدد من الأساتذة وعمال القطاع ونقابات التربية اليوم، لتنظيم وقفة تضامنية، أمام مقر محافظة أدرار، عبروا فيها عن دعمهم للمدرسات ورفضهم هذه الاعتداءات التي تهدد الكادر المدرسي.

كما رفع المحتجون مجموعة من الشعارات واللافتات أكدوا فيها أن “الاعتداء على الأستاذ جريمة لا تغتفر”.

ومن جهته، استهجن رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، الاعتداء الجسدي على مدرسات في مسكنهم الوظيفي في برج باجي مختار، واصفا الحادثة بـ“الجريمة النكراء“.