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انتشار لوحات تشير لجرائم قتل غامضة في الشوارع تستنفر الأمن الكويتي (صور)
تاريخ النشر: 19 مايو 2021 11:12 GMT
تاريخ التحديث: 19 مايو 2021 11:45 GMT

انتشار لوحات تشير لجرائم قتل غامضة في الشوارع تستنفر الأمن الكويتي (صور)

استنفرت الأجهزة الأمنية الكويتية للبحث عن واضع لوحات مثيرة منتشرة في بعض شوارع الكويت تشير لجرائم قتل غامضة، ومعرفة الدلالة التي تشير إليها العبارات الغامضة

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المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

استنفرت الأجهزة الأمنية الكويتية للبحث عن واضع لوحات مثيرة منتشرة في بعض شوارع الكويت تشير لجرائم قتل غامضة، ومعرفة الدلالة التي تشير إليها العبارات الغامضة المدونة عليها.

وتداولت الحسابات الإخبارية ونشطاء بعضا من هذه اللوحات الملصقة على الأعمدة، حيث كتب فيها رموز وأحرف مرفقة بعبارات تشير للقتل وإخفاء الجثث، ما أثار الجدل حول دلالة هذه العبارات وإن كانت تقود إلى جرائم قتل.

وجاء في بعض هذه العبارات ”قتلت ووضعت في سيارة“، ”قتلت ووضعت في حقيبة“، ”أخي رماني بالشوزن“.

وقال اللواء المتقاعد حمد السريع إن هذه اللوحات منتشرة منذ ثلاثة أيام، وتم وضعها على أعمدة على طريق السالمي وفي حولي ومبارك الكبير، مشيرا إلى جهود وزارة الداخلية لبحث الموضوع وفك لغز هذه اللوحات.

وتباينت تعليقات المدونين حول هذه اللوحات، فبينما عبر البعض عن خوفهم من هذه الظاهرة، واعتبروها أشبه بالأفلام، وطالبوا السلطات بنشر الكاميرات في الشوارع، رجح البعض الآخر أن تكون هذه إشارة من الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة أو من يعرفن بـ ”النسويات“ إلى جرائم القتل السابقة التي راح ضحيتها فتيات ونساء على أيدي أقاربهن.

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية عن مصدر أمني عقب ورود بلاغ رسمي إلى مباحث حولي بشأن هذه اللوحات، قوله ”قد يكون ما جاء في اللوحة مرتبطا بقضية قديمة تم حسمها أو إغلاقها“، وهو ما يتوافق مع رأي بعض النشطاء.

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