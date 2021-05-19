انتشار لوحات تشير لجرائم قتل غامضة في الشوارع تستنفر الأمن الكويتي (صور)

استنفرت الأجهزة الأمنية الكويتية للبحث عن واضع لوحات مثيرة منتشرة في بعض شوارع الكويت تشير لجرائم قتل غامضة، ومعرفة الدلالة التي تشير إليها العبارات الغامضة المدونة عليها.

لوحات على الاعمدة تستنفر الداخلية pic.twitter.com/xSAg3ovwsA — ترند (@Trendnews) May 19, 2021

وتداولت الحسابات الإخبارية ونشطاء بعضا من هذه اللوحات الملصقة على الأعمدة، حيث كتب فيها رموز وأحرف مرفقة بعبارات تشير للقتل وإخفاء الجثث، ما أثار الجدل حول دلالة هذه العبارات وإن كانت تقود إلى جرائم قتل.

وجاء في بعض هذه العبارات ”قتلت ووضعت في سيارة“، ”قتلت ووضعت في حقيبة“، ”أخي رماني بالشوزن“.

لوحة مثيرة استنفرت مباحث حولي..

قريبة من مستشفى مبارك مكتوب عليها: «س. ر» قُتلت ووضعت في سيارة ! pic.twitter.com/j91kjiJZ42 — خبر عاجل (@Breakingkw) May 19, 2021

وقال اللواء المتقاعد حمد السريع إن هذه اللوحات منتشرة منذ ثلاثة أيام، وتم وضعها على أعمدة على طريق السالمي وفي حولي ومبارك الكبير، مشيرا إلى جهود وزارة الداخلية لبحث الموضوع وفك لغز هذه اللوحات.

علي مدى ثلاثه ايام علق البعض لوحات على الاعمده على طريق السالمي وفي حولي وفي مبارك الكبير. كتب عليها كلمات غريبه تشير الي القتل. فما هي الدلاله ومن كاتبها. وزارة الداخليه تبحث في الموضوع. pic.twitter.com/NAvewrePKI — حمد السريع (@bomshary871) May 19, 2021

وتباينت تعليقات المدونين حول هذه اللوحات، فبينما عبر البعض عن خوفهم من هذه الظاهرة، واعتبروها أشبه بالأفلام، وطالبوا السلطات بنشر الكاميرات في الشوارع، رجح البعض الآخر أن تكون هذه إشارة من الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة أو من يعرفن بـ ”النسويات“ إلى جرائم القتل السابقة التي راح ضحيتها فتيات ونساء على أيدي أقاربهن.

من كثر مايشوفون هالافلام اللي طلعت من راسهم …. عفوك يارب — han alali (@umhamad5) May 19, 2021

ما أعتقد تحتاج دلاله شوف الاحكام التي صدرة على القتلة واللي تمة واخرها 10 سنوات لقاتل صديقته التي يغار عليها

تعرف الجهه الفاعلة او المحتجه على هذي الاحكام .. — مُحَمَّدْٰ شِـ🇰🇼 (@MOHAM_H_SH) May 19, 2021

تسلم ايد اللي سوتها/ سووها .. كل الإحترام والتقدير 🌸 — ساره فهد الهاجري (@Sra_9) May 19, 2021

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية عن مصدر أمني عقب ورود بلاغ رسمي إلى مباحث حولي بشأن هذه اللوحات، قوله ”قد يكون ما جاء في اللوحة مرتبطا بقضية قديمة تم حسمها أو إغلاقها“، وهو ما يتوافق مع رأي بعض النشطاء.