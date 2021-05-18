مودة الأدهم تتوسل للقاضي: "أنا بريئة"

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس الاستماع إلى طلبات دفاع مودة الأدهم في قضية الاتجار بالبشر.

ووجهت المتهمة مودة الأدهم حديثها إلى القاضي من داخل قفص الاتهام، قائلة: ”اعتبرني زي بنتك يا معالي الوزير، أنا والله بريئة“.

ودفع محاموها ببطلان التحقيقات وكيدية الاتهام، وخلو القضية من جريمة الاتجار بالبشر، مستطردين: ”في أكتر من اللي عملته بيتذاع في التلفزيون، ومسلسلات رمضان كان فيها مشاهد كتيرة، وكمان الإعلانات اللي استخدمت الأطفال“.

وطالب دفاع مودة الأدهم ببراءة موكلته، قائلاً: ”انظروا لها بعين الرأفة والإحسان“.

وفضت محكمة الجنايات في مصر، اليوم الثلاثاء، الأحراز بتفريغ الفيديوهات محل واقعة اتهام مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين بتهمة الاتجار بالبشر .

وعرضت الفيديوهات المضبوطة بناء على طلب محامي المتهمة، حيث تم عرض فيديوهات خاصة بمودة الأدهم وهي ترقص بصحبة صديقتها على تطبيق التيك توك، كما تم عرض أسطوانة بها مقاطع فيديو لمدة 18 ثانية وهي ترقص .

وأكدت المحكمة أن أوراق القضية خلت من تقرير فني يفيد نسبة هذا الحساب للمتهمة وأنها هي من نشرت الصور، كما لم تكشف الأوراق عن هوية مرتكب هذا الفعل، وهو الأمر الذي تستبعد معه المحكمة الاتهام الخاص بنشر الصور العارية.

واستمعت المحكمة لدفاع حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، في اتهامهم بالاتجار بالبشر، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ“فتيات التيك توك“.