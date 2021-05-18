الكويت.. تغريم لاعب دولي سابق بتهمة المتاجرة بالإقامات (فيديو)

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، الثلاثاء، بتغريم اللاعب الدولي السابق حمد بو حمد ثلاثة آلاف دينار (10 آلاف دولار)، بتهمة المتاجرة بالإقامات وإيهام وافدين بالعمل بشركة كبرى لديها مناقصات مليونية مع الحكومة.

ووفقاً لحساب ”أمن ومحاكم“ المحلي، فقد تم إلغاء عقوبة السجن الصادرة سابقاً بحق اللاعب بعقوبة الغرامة، فيما برأته المحكمة من تهمة الاتجار بالأشخاص.

تغريم لاعب دولي سابق تاجَر بالإقامات بدلاً من السجن 3 سنوات pic.twitter.com/vQ3uxtf2Tm — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) May 18, 2021

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في شباط/ فبراير الماضي بسجن اللاعب ثلاثة أعوام بتهمة المتاجرة بالإقامات، بينما برأته و9 متهمين آخرين، مواطنين ووافدين، من الاتجار بالأشخاص وغسل الأموال والتزوير في محررات بنكية، والاستيلاء على أموال العمال بمشروع وهمي.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها آنذاك إلى ضرورة مراجعة قرار الحد الأدنى لرواتب العمال بــ 75 دينارا، لعدم تناسبه مع واقع الحياة وزيادة مقداره لتوفير حد أدنى للحياة الكريمة للعمال.

كما نص الحكم على ضرورة اتخاذ الجهات المختصة إجراءات جدية وفورية للحفاظ على الأمن الداخلي للبلاد بالقضاء على الاتجار بالإقامات، وجلب عمالة إلى البلاد بمقابل مادي، وتركهم عمالة سائبة من قبل أفراد وشركات، وأخطرها الشركات الوهمية.

https://twitter.com/ALDERBYSHOW/status/1394656142194712581

وتُعد قضية ”تجارة الإقامات“ من القضايا الشائكة منذ أعوام، يتم طرحها بشكل دائم، وسط مطالبات بمحاسبة أصحاب الشركات الذين يجلبون عمالة كبيرة فائضة عن الحاجة ثم يتركونهم للعمل بشكل حر، وهي ما تسمى بـ ”العمالة السائبة“.

وضبطت السلطات المعنية في الأشهر الماضية عددا من الأشخاص، مواطنين ووافدين، بينهم ضباط، وأحالتهم إلى التحقيق عقب الكشف عن عشرات الشركات الوهمية المتورطة بتجارة الإقامات.