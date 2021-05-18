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كويتي مدان بالنصب العقاري يقدم عرض تنازل عن أملاكه لسداد التزاماته
تاريخ النشر: 18 مايو 2021 14:52 GMT
تاريخ التحديث: 18 مايو 2021 15:55 GMT

كويتي مدان بالنصب العقاري يقدم عرض تنازل عن أملاكه لسداد التزاماته

عرض رجل أعمال كويتي مدان بالنصب العقاري على النيابة العامة التنازل عن أملاكه وشركاته في الخارج، التي ما زال له فيها أموال لسداد الالتزامات المترتبة عليه

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المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

عرض رجل أعمال كويتي مدان بالنصب العقاري على النيابة العامة التنازل عن أملاكه وشركاته في الخارج، التي ما زال له فيها أموال لسداد الالتزامات المترتبة عليه للمدعين، وذلك عقب قضائه 5 أعوام في السجن.

ونشرت صحيفة ”القبس“ المحلية تفاصيل ما جاء في كتاب رجل الأعمال الذي كان مالكا لشركات كبرى في الكويت ودول الخليج وبريطانيا وأمريكا.

واشتمل الكتاب على عرض لتنازل رجل الأعمال المدان عن كل شركاته العالقة في الخارج، والتي لم يستطع تحصيل أمواله التي يملكها فيها بسبب إيقاف حساباته البنكية؛ نظرا لصدور حكم بحبسه 15 سنة.

وقال المدان في كتابه: ”إنه يريد أن يقابل الله بوجه حسن ويسدد جميع الالتزامات التي عليه من قبل المدعين – بغض النظر عن قانونية بيعهم للعقارات – في الشركات التي له نسبة في ملكيتها، بالنسبة لمجموعة شركات كانت تبيع العقارات للمواطنين، قبل أن يتم اكتشاف وهميتها أو مخالفتها للقانون“.

وكشفت الصحيفة المحلية أنه اتضح من كتاب رجل الأعمال المسجون حاليا، ”أنه قدم تنازلات عما يقارب 9 شركات بالخارج، يملك في كل واحدة منها ما لا يقل عن نصف مليون دينار، بعد أن تم سحب الأموال منها، ولا يزال متبقيا له أموال، لكنه لا يستطيع المطالبة بها أو الحضور شخصيا إلى تلك الدول بسبب وجوده في السجن“.

وقالت الصحيفة: ”إنه قدَم تسويات سابقة وأعاد 11 مليون دينار لأصحابها، وهو الآن يطلب تشكيل لجنة تراها النيابة للتنازل وتحصيل المبالغ التي يملكها حتى يدفعها للمواطنين الضحايا الذين تكالبت عليهم الديون، بحسب كتابه“.

وتعتبر قضية النصب العقاري من القضايا الشهيرة في البلد الخليجي، الذي وقع عدد كبير من مواطنيه ضحية هذه العمليات التي تقدر بملايين الدولارات.

وفي تموز/ يوليو 2020، قضت محكمة التمييز بسجن 14 وافدا بفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات؛ بعد إدانتهم بواحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال والنصب العقاري، معروفة بـ ”قضية شركة تيماس“.

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