كويتي مدان بالنصب العقاري يقدم عرض تنازل عن أملاكه لسداد التزاماته

عرض رجل أعمال كويتي مدان بالنصب العقاري على النيابة العامة التنازل عن أملاكه وشركاته في الخارج، التي ما زال له فيها أموال لسداد الالتزامات المترتبة عليه للمدعين، وذلك عقب قضائه 5 أعوام في السجن.

ونشرت صحيفة ”القبس“ المحلية تفاصيل ما جاء في كتاب رجل الأعمال الذي كان مالكا لشركات كبرى في الكويت ودول الخليج وبريطانيا وأمريكا.

واشتمل الكتاب على عرض لتنازل رجل الأعمال المدان عن كل شركاته العالقة في الخارج، والتي لم يستطع تحصيل أمواله التي يملكها فيها بسبب إيقاف حساباته البنكية؛ نظرا لصدور حكم بحبسه 15 سنة.

تاجر مشهور متهم بـ #النصب_العقاري بعد 5 سنوات من سجنه: • أتنازل عن كل أملاكي للضحايا.. أريد لقاء الله بوجه حسن • أعاد 11 مليون دينار لأصحابها وقدم تنازلات عما يقارب 9 شركات بالخارج • بعدما كان تاجرا معروفا أصبح لا يملك راتبا ليدفع منه أتعاب المحامينhttps://t.co/M7xIsLv1ap — القبس (@alqabas) May 18, 2021

وقال المدان في كتابه: ”إنه يريد أن يقابل الله بوجه حسن ويسدد جميع الالتزامات التي عليه من قبل المدعين – بغض النظر عن قانونية بيعهم للعقارات – في الشركات التي له نسبة في ملكيتها، بالنسبة لمجموعة شركات كانت تبيع العقارات للمواطنين، قبل أن يتم اكتشاف وهميتها أو مخالفتها للقانون“.

وكشفت الصحيفة المحلية أنه اتضح من كتاب رجل الأعمال المسجون حاليا، ”أنه قدم تنازلات عما يقارب 9 شركات بالخارج، يملك في كل واحدة منها ما لا يقل عن نصف مليون دينار، بعد أن تم سحب الأموال منها، ولا يزال متبقيا له أموال، لكنه لا يستطيع المطالبة بها أو الحضور شخصيا إلى تلك الدول بسبب وجوده في السجن“.

وقالت الصحيفة: ”إنه قدَم تسويات سابقة وأعاد 11 مليون دينار لأصحابها، وهو الآن يطلب تشكيل لجنة تراها النيابة للتنازل وتحصيل المبالغ التي يملكها حتى يدفعها للمواطنين الضحايا الذين تكالبت عليهم الديون، بحسب كتابه“.

وتعتبر قضية النصب العقاري من القضايا الشهيرة في البلد الخليجي، الذي وقع عدد كبير من مواطنيه ضحية هذه العمليات التي تقدر بملايين الدولارات.

وفي تموز/ يوليو 2020، قضت محكمة التمييز بسجن 14 وافدا بفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات؛ بعد إدانتهم بواحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال والنصب العقاري، معروفة بـ ”قضية شركة تيماس“.