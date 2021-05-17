بعد ضربها موظفتين في متجر.. زوجة سفير في سول تلجأ إلى حصانتها

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

لجأت زوجة السفير البلجيكي لدى كوريا الجنوبية إلى حصانتها الدبلوماسية لتجنّب ملاحقات، بعدما اتُهمت بأنها ضربت موظفتين في متجر ملابس اشتبهتا بأنها تسرق، على ما أفادت به الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين.

وسبق أن أعرب السفير بيتر ليكوييه عن ”أسفه الخالص للحادثة المتعلقة بزوجته“ وقدّم ”اعتذارا باسمها“.

وقال: ”مهما كانت الظروف، الطريقة التي تصرّفت بها غير مقبولة“.

وقال مسؤول في مفوضية الشرطة في يونغسان بوسط سول، إن السفارة البلجيكية أعلنت أنها ”تُبقي على حق تمتع زوجة السفير بالحصانة“، مضيفا أنه ينبغي على الشرطة إغلاق القضية.

وكوريا الجنوبية هي من بين الدول الموقعة على اتفاقية جنيف التي تضمن حصول الدبلوماسيين وعائلاتهم على الحصانة في مواجهة الملاحقات الجنائية.

واستجوبت الشرطة مطلع الشهر الحالي زوجة السفير بعدما أعلنت السفارة أنها تنسّق مع السلطات.

وذكرت وسائل إعلام في نيسان/ أبريل أن زوجة السفير جرّبت قطعتين في متجر للألبسة في سول قبل أن تخرج منه، سرعان ما ركضت موظفة خلفها للاستفسار عن قطعة كانت ترتديها؛ ما أثار مشادة.

وأظهرت مشاهد كاميرات مراقبة، المرأة وهي تشدّ ذراع موظفة وتضربها على رأسها قبل أن تصفع موظفة أخرى جاءت لتغيث زميلتها.

بعد ضربها موظفتين اشتبهتا بأنها تسرق من متجر ملابس.. زوجة السفير البلجيكي في #سول تلجأ إلى حصانتها

التفاصيل: https://t.co/yQG0uEvEjX#إرم_نيوز #كوريا_الجنوبية pic.twitter.com/r4kJwOmf8O — إرم نيوز (@EremNews) May 17, 2021

وأثارت المشاهد التي بثتها وسائل إعلام كورية جنوبية وانتشرت بشكل واسع على الإنترنت، غضبا في كوريا الجنوبية.