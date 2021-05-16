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أم فرنسية تقتل طفلتيها وتنتحر
تاريخ النشر: 16 مايو 2021 14:40 GMT
تاريخ التحديث: 16 مايو 2021 14:45 GMT

أم فرنسية تقتل طفلتيها وتنتحر

أقدمت سيدة فرنسية على وضع حد لحياتها، ليلة السبت الأحد، بعدما قتلت طفلتيها، إحداهما في عمر الثامنة، بينما لم تتجاوز شقيقتها شهرها الثامن، بحسب ما أورده موقع

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المصدر: أمينة بنيفو- إرم نيوز

أقدمت سيدة فرنسية على وضع حد لحياتها، ليلة السبت الأحد، بعدما قتلت طفلتيها، إحداهما في عمر الثامنة، بينما لم تتجاوز شقيقتها شهرها الثامن، بحسب ما أورده موقع ”لوباريزيان“ الفرنسي.

ووقعت الجريمة البشعة، في الشقة التي تقيم بها الأسرة في بلدة صغيرة تقع في إقليم ”إيسوني“ الفرنسي، بعدما بعثت الأم البالغة من العمر 30 عامًا، برسائل نصية إلى أصدقائها، لإخبارهم أنها قررت الانتحار.

وحاول الأقارب الاتصال بها، لكن دون تلقي جواب، ما دفعهم لاستدعاء الشرطة ومصالح الإنقاذ التي وصلت إلى المكان، لتقوم بكسر باب الشقة في الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد، وتعثر على الجثث الثلاث.

وأكد مصدر من الشرطة لموقع ”لوباريزيان“، وجود آثار جراح على أجساد الضحايا الثلاث، سببها سلاح أبيض.

ولا يعرف لحد الساعة، السبب الذي دفع الأم لارتكاب هذه المجزرة، حيث تم فتح تحقيق رسمي في الواقعة.

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