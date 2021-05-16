منوعات

أمن مطار القاهرة يحبط محاولة روسي "تهريب" أجهزة لاسلكي وملابس عسكرية (صور)
تاريخ النشر: 16 مايو 2021 14:01 GMT
تاريخ التحديث: 16 مايو 2021 14:45 GMT

أمن مطار القاهرة يحبط محاولة روسي "تهريب" أجهزة لاسلكي وملابس عسكرية (صور)

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، من إحباط محاولة زائر روسي تهريب أجهزة لاسلكي وملابس عسكرية، إلى داخل مصر. وكان الزائر الروسي قد وصل من موسكو،

+A -A
المصدر: أحمد غريب - إرم نيوز

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، من إحباط محاولة زائر روسي تهريب أجهزة لاسلكي وملابس عسكرية، إلى داخل مصر.

وكان الزائر الروسي قد وصل من موسكو، وأخفى الأجهزة اللاسلكية والملابس العسكرية، داخل حقائبه وبين طيات ملابسه، لتضليل رجال الجمارك في مطار القاهرة.

2021-05-89453-ضبط-أجهزة-لاسلكى-وملابس-عسكرية-مع-راكب-أجنبى-بمطار-القاهرة-الدولى-2

وشككت السلطات الأمنية، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الروسية، رحلة رقم 400 والقادمة من موسكو، في تصرفات الزائر الروسي، البالغ من العمر 35 عامًا، وبسؤاله عما إذا كان يحمل ضمن أمتعته أشياء تستحق أن يطلع رجال الجمارك عليها، أكد عدم حمله لأشياء من هذا القبيل.

لكن رجال الجمارك أمروا بتفتيش حقائب الزائر، وتم العثور على أجهزة لاسلكى مزودة بالشواحن الخاصة بها، و5 قطع ملابس مموهة، تستخدم فى الأغراض العسكرية.

2021-05-94307-ضبط-أجهزة-لاسلكى-وملابس-عسكرية-مع-راكب-أجنبى-بمطار-القاهرة-الدولى-1

واتُخذت الإجراءات القانونية حيال الزائر، فيما تم عرض الأجهزة والملابس على الجهات المختصة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play