أمن مطار القاهرة يحبط محاولة روسي "تهريب" أجهزة لاسلكي وملابس عسكرية (صور)

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، من إحباط محاولة زائر روسي تهريب أجهزة لاسلكي وملابس عسكرية، إلى داخل مصر.

وكان الزائر الروسي قد وصل من موسكو، وأخفى الأجهزة اللاسلكية والملابس العسكرية، داخل حقائبه وبين طيات ملابسه، لتضليل رجال الجمارك في مطار القاهرة.

وشككت السلطات الأمنية، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الروسية، رحلة رقم 400 والقادمة من موسكو، في تصرفات الزائر الروسي، البالغ من العمر 35 عامًا، وبسؤاله عما إذا كان يحمل ضمن أمتعته أشياء تستحق أن يطلع رجال الجمارك عليها، أكد عدم حمله لأشياء من هذا القبيل.

لكن رجال الجمارك أمروا بتفتيش حقائب الزائر، وتم العثور على أجهزة لاسلكى مزودة بالشواحن الخاصة بها، و5 قطع ملابس مموهة، تستخدم فى الأغراض العسكرية.

واتُخذت الإجراءات القانونية حيال الزائر، فيما تم عرض الأجهزة والملابس على الجهات المختصة.