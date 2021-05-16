شرطة دبي تكشف عن طريقة غريبة في تزييف العملات

أعلنت شرطة دبي في دولة الإمارات، عن كشفها نحو 400 قضية تزييف عملات ورقية مختلفة وبطرق متنوعة، منها: وضعها في ”الميكروويف“ بعد غسلها بطريقة معينة.

ونقلت صحيفة ”البيان“ الإماراتية عن رئيس قسم فحص المستندات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعِلم الجريمة في شرطة دبي المقدم علي الفلاسي قوله، تم رصد حالات تغيير عملات مزيفة تم تداولها فعليّا بسبب عدم انتباه الموظف أو قلة خبرته.

وأشار الفلاسي إلى أن التزوير يتم بطرق عدة، أشهرها: استخدام الطابعات والأوراق العادية والتي تختلف عن الأوراق النقدية، مضيفا أن ”أي متخصص يمكنه كشف التزوير بسهولة على الرغم من اعتقاد المزيفين أنهم أتقنوا عملهم“.

ولفت إلى أن شرطة دبي دربت عددا من العاملين في الصرافة والبنوك ومحطات الوَقود على كيفية اكتشاف العملات المزيفة.

وبين أن عدد البلاغات المتعلقة بالعملات المزيفة انخفض خلال العام الجاري والماضي، مقارنة بعامي 2019 و2018.