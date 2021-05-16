الكويت.. استدراج فتاة قاصر والاعتداء عليها في "جاخور" من قبل مجهولين‎

اتهمت والدة فتاة قاصر مجهولين باستدراج ابنتها والاعتداء عليها داخل ”جاخور“ في منطقة كبد الواقعة بمحافظة الجهراء الكويتية.

والجاخور هو اسم يطلقه الكويتيون على الاستراحات الخاصة، وتضم هذه الاستراحات جلسات ترفيه وألعاب ومسابح.

وتقدمت السيدة ببلاغ إلى الجهات الأمنية أفادت فيه بتعرض ابنتها البالغة من العمر 15 عام للاعتداء من قبل مجهولين وتم تسجيل قضية.

ونقل مصدر أمني لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية ما جاء بإفادة الأم، التي قالت ”إن ابنتها اتصلت بها وطلبت منها الحضور إلى جاخور في كبد وأرسلت اليها موقع الجاخور“.

وأكدت ”أنها توجهت إلى موقع تواجد ابنتها على الفور، حيث أبلغتها بأنها تم استدراجها الى الجاخور والاعتداء عليها وأنها استطاعت تصوير وجه أحد الجناة وكذلك سيارة أحدهم“.

وأضافت السيدة ”بأن أحد المعتدين حاول اقتحام سيارتها أثناء انتظارها وابنتها لرجال الأمن للاعتداء عليهنَ بالضرب، إلا أنه هرب قبل القبض عليه من رجال الأمن“.

وأمر وكيل نيابة الجهراء بتسجيل قضية اعتداء على فتاة قاصر وبتصنيف جنايات، كما وجه بضبط وإحضار المدعى عليهم وهم أشخاص مجهولون.