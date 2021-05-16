وفاة الكويتي الذي تم ضبطه أثناء تجوله عارياً في الشارع العام قبل أيام

فارق المواطن الكويتي الخمسيني الذي تم ضبطه قبل أيام قليلة من قبل رجال الأمن عقب تجوله عارياً وبحالة غير طبيعية في أحد شوارع منطقة كيفان الحياة داخل المستشفى التي دخل إليها لعلاجه من جرح بليغ في رأسه.

وتم ضبط المواطن بعد ورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية يفيد بوجود شخص مجرد من ملابسه في منطقة كيفان، حيث تم نقله للمستشفى حينها وتسجيل قضية اعتداء بالضرب، بعد رصد آثار ضرب وجروح في فروة الرأس قيل بأنها قد تكون جراء إلقاء الحجارة عليه من المارة.

ووفقاً لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية فقد تم تعديل وصف القضية إلى قتل عمد بدلاً من اعتداء بالضرب، وضبط شخص اعترف بالتعدي ومعه آخرون على المجني عليه ضرباً داخل ديوانية.

وأمر وكيل النيابة العامة بناءً على اعترافات الشخص المتهم باستدعاء الموجودين في الديوانية والمشاركين في الاعتداء بالضرب على المجني عليه، للاستماع إلى أقوالهم وتوجيه الاتهام إلى المتورطين منهم، كما أمر بتحريز الأداة التي استخدمت في ضربه على رأسه وتسببت في وفاته لاحقا.

وقال مصدر ”إنه من المرجح أن يكون المعتدين هم من مزقوا ثياب المجني عليه داخل الديوانية، حيث شاهده بعض المارة وظنوا أنه تناول مسكرات أفقدته عقله وجعلته يسير عاريا“.