الكويت تكشف حقيقة ضبط تاجر المخدرات اللبناني المطلوب دوليا حسين زعيتر

نفت وزارة الداخلية الكويتية بعض المعلومات المتداولة بشأن المقيم اللبناني حسين زعيتر، الذي تم ضبطه أمس الجمعة في منطقة الجابرية بمحافظة حولي؛ لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه بقضية مخدرات.

وقالت الوزارة في بيان ”إنها تنفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن ضبط مقيم عربي مطلوب للإنتربول الدولي بسبب عدة قضايا تتعلق بتجارة وتهريب المخدرات“.

الإعلام الأمني: ضبط مقيم من جنسية عربية صادر بحقه حكم في قضية مخدرات pic.twitter.com/jwVxW0kRYy — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 15, 2021

وأوضحت الوزارة ”أن الاسم الذي تم تداوله غير موجود في الكويت، وأن المقيم الذي تم ضبطه أمس صادر بحقه حكم في قضية مخدرات، وبالتدقيق على بياناته تبين أنه لا يوجد بحقه أي قيود دولية“.

وأضاف البيان ”أن هناك تشابه أسماء بين الاسم الذي تم تداوله والمتهم الذي تم إلقاء القبض عليه“.

ويأتي توضيح الوزارة عقب نشر صحيفة“ الراي“ المحلية خبراً مفاده أنه تم ضبط حسين زعيتر المتورط بتهريب المخدرات إلى الكويت ودول الخليج، مبينةً أنه ”محكوم بالسجن 90 عاما ومطلوب على قائمة الإنتربول الدولي، وهو ابن أخت نوح زعيتر المطلوب دولياً كذلك“.

وعقب ساعات من تداول الخبر من قبل صحف وحسابات إخبارية، كشف المحامي عبدالعزيز سعود السبيعي، وكيل المطلوب اللبناني حسين زعيتر، الذي تم ضبطه أمس، أن موكله بريء وغير مطلوب للإنتربول الدولي، ولا علاقة لابنه في القضية.

محامي #حسين_زعيتر: ألقي القبض على موكلي بعد 3 أسابيع من دخوله الكويت بتهمة الاتجار بالمخدرات • حسين غير مطلوب للانتربول ولا علاقة لابنه في القضية

https://t.co/QbbKJlrMWj — الراي (@AlraiMediaGroup) May 15, 2021

وذكر المحامي السبيعي في تصريح للصحيفة المحلية أن موكله ”دخل الكويت في شباط/ فبراير 2020 لزيارة ابنه، وتم القبض عليه بتهمة الاتجار في المخدرات بعد ثلاثة أسابيع من دخوله للبلاد، ومعه في الاتهام بريطانية وشابان كويتيان، وتم إخلاء سبيله بأمر قاضي التجديد بعد تقديم الدفاع من محاميه السبيعي“.

وأوضحت الصحيفة، اليوم السبت، ”أنه تم ضبط أحد الكويتيين المتهمين مع زعيتر، فيما لا يزال المواطن الآخر المتهم في القضية خارج البلاد“.