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الكويت تعتقل اللبناني المطلوب دوليا حسين زعيتر
تاريخ النشر: 15 مايو 2021 2:47 GMT
تاريخ التحديث: 15 مايو 2021 3:25 GMT

الكويت تعتقل اللبناني المطلوب دوليا حسين زعيتر

اعتقل رجال الأمن في الكويت، اللبناني والمطلوب دولياً حسين زعيتر المتورط بتهريب المخدرات إلى الكويت ودول الخليج. وتم ضبط زعيتر في منطقة الجابرية بمحافظة حولي من

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المصدر: نسرين العبوش- إرم نيوز

اعتقل رجال الأمن في الكويت، اللبناني والمطلوب دولياً حسين زعيتر المتورط بتهريب المخدرات إلى الكويت ودول الخليج.

وتم ضبط زعيتر في منطقة الجابرية بمحافظة حولي من قبل رجال الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الذين ضبطوا معه ابنه المطلوب أيضاً للسلطات اللبنانية مع والده.

وقال مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ الكويتية: ”إن حسين زعيتر محكوم بالسجن 90 عاما ومطلوب على قائمة الإنتربول الدولي، وهو ابن أخت نوح زعيتر المطلوب دولياً كذلك“.

وتداولت الحسابات الإخبارية المحلية نبأ اعتقال زعيتر الذي يعتبر من أخطر مهربي المخدرات في لبنان ومطلوب للأمن اللبناني والإنتربول والصادر بحقه مذكرات توقيف وأحكام قضائية بتهمة الاتجار وتهريب المخدرات.

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