الكويت تعتقل اللبناني المطلوب دوليا حسين زعيتر

اعتقل رجال الأمن في الكويت، اللبناني والمطلوب دولياً حسين زعيتر المتورط بتهريب المخدرات إلى الكويت ودول الخليج.

وتم ضبط زعيتر في منطقة الجابرية بمحافظة حولي من قبل رجال الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الذين ضبطوا معه ابنه المطلوب أيضاً للسلطات اللبنانية مع والده.

«الداخلية» تضبط حسين زعيتر.. أخطر لبناني مطلوب لتهريب المخدرات إلى #الكويت • تم ضبطه مع ابنه في #الجابرية من قبل رجال «تنفيذ الأحكام»https://t.co/s34snxuVbp — الراي (@AlraiMediaGroup) May 14, 2021

وقال مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ الكويتية: ”إن حسين زعيتر محكوم بالسجن 90 عاما ومطلوب على قائمة الإنتربول الدولي، وهو ابن أخت نوح زعيتر المطلوب دولياً كذلك“.

وتداولت الحسابات الإخبارية المحلية نبأ اعتقال زعيتر الذي يعتبر من أخطر مهربي المخدرات في لبنان ومطلوب للأمن اللبناني والإنتربول والصادر بحقه مذكرات توقيف وأحكام قضائية بتهمة الاتجار وتهريب المخدرات.