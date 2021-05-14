اعتراضًا على زواجها.. مصري يقتل ابنته وخالها ثم ينتحر

أقدم رجل في محافظة القليوبية المصرية على قتل ابنته وخالها، كما أصاب زوجته السابقة (والدة ابنته الضحية) و3 أشخاص آخرين، ثم انتحر بسبب اعتراضه على زواج ابنته.

وبحسب بلاغ وارد للشرطة في المحافظة، ”قام الجاني باقتحام منزل طليقته بمنطقة سرياقوس بدائرة المركز، مستخدمًا سلاحًا ناريًا ثم أطلق النار على المتواجدين في المنزل، ما أدى لمقتل ابنته وخالها، وإصابته أمها و3 آخرين من المتواجدين بالمنزل“.

وذكرت التحقيقات أن المتهم ”كان على خلاف مع زوجته، وتم الطلاق بينهما منذ عام ونصف العام، وأنه يتعاطى المواد المخدرة، وأن زوجته السابقة كانت تتولى تربية أولادهم بمساعدة أشقائها“.

وأشارت إلى أنه ”عندما تقدم أحد الشباب لخطبة ابنته الضحية، اعترض على الزواج، فأحضر السلاح الناري واقتحم المنزل وصوب تجاههم عدة طلقات نارية“.

وأوضحت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية ”عثرت على جثة المتهم بجوار منزله منتحرًا بإطلاق النيران على نفسه، ما أسفر عن مصرعه في الحال“.