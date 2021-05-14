أمريكية تنزع أحشاء رضيعها وتطعن طفلتها 50 مرة لممارسة السحر

أقدمت سيدة أمريكية في جريمة مروعة ارتكبتها على تسديد عشرات الطعنات باستخدام سكين لطفلتها الصغيرة البالغة من العمر 8 سنوات، ونزعت أحشاء رضيعها الذي لا يتجاوز عمره 10 أشهر وذلك لتنفيذ طقوس سحرية.

ونشرت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، أن سارة جانوي، 35 عامًا، انتزعت أحشاء ابنها الرضيع زيل هوارد وسددت 50 طعنة لطفلتها التي لم تكشف الصحيفة عن اسمها، وذلك خلال عملها بالسحر في منزلهم بولاية فيرجينيا.

وأعلنت الشرطة وفاة الطفل الرضيع في الحال، حيث كان مصابًا بعدة طعنات في جسده أيضًا، وتم نقل شقيقته للمستشفى ولكن لم يتم حتى الآن تحديد مصيرها.

وأضافت الشرطة في بيانها أن ”جانوي أرسلت لخطيبها رسالة تخبره فيها أنه يجب عليه ألا يحزن، عندما يعود إلى المنزل ويجدهما مغطيين بالدماء“.

وكانت الأم القاتلة عند وصول الشرطة للمنزل مستلقية بجانب طفليها المذبوحين على السرير، والدماء في كل مكان في الغرفة.

واعترفت للشرطة في مكان الواقعة أنها المسؤولة عن ما حدث، حيث تم إلقاء القبض عليها في الحال وأرسلت للمستشفى لأنها كانت مصابة بجروح في ذراعها.

وأدلى كلاي كونيل، أحد الجيران، أن جانوي كانت مهتمة بالسحر وأنها أخبرته أنها تعمل في هذا الشأن.

ووجهت للأم تهمة القتل المتعمد من الدرجة الثانية، وإساءة معاملة الأطفال وإصابتهما بجروح قاتلة. والآن توجد جانوي في سجن نيوبورت نيوز سيتي، ومن المقرر أن تمثُل أمام المحكمة في الـ20 من شهر أيار/مايو الجاري.