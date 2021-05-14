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الإمارات.. آسيوي يحتال على شاب خليجي بـ 44 ألف درهم
تاريخ النشر: 14 مايو 2021 9:40 GMT
تاريخ التحديث: 14 مايو 2021 10:40 GMT

الإمارات.. آسيوي يحتال على شاب خليجي بـ 44 ألف درهم

احتال آسيوي في الإمارات على شاب خليجي، وسحب منه مبلغ 44 ألف درهم من حسابه البنكي. ووفق صحيفة "الإمارات اليوم"، فإن "المحتال قام بإيهام المجني عليه بأنه موظف في

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المصدر: فريق التحرير

احتال آسيوي في الإمارات على شاب خليجي، وسحب منه مبلغ 44 ألف درهم من حسابه البنكي.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن ”المحتال قام بإيهام المجني عليه بأنه موظف في المصرف المركزي، وطلب منه بيانات حسابه لضرورة تحديثها“.

وأشارت إلى أنه ”تمكن من الحصول على بيانات الشاب وسحب مبلغ 44 ألف درهم من حسابه البنكي، وحوله إلى حسابه الشخصي وانتفع به من خلال شراء بعض المشتريات وتحويل جزء من المبلغ إلى أرقام هواتف أخرى“.

وأفادت الصحيفة، أن ”محكمة مدني جزئي في رأس الخيمة قضت بإلزام المتهم بأن يؤدي للشاب 44 ألف درهم تعويضا عن الضرر المادي الذي لحقه، وألزمته بالرسوم والمصروفات“.

وكانت محكمة الجزاء قضت بإدانة المتهم بالحبس ستة أشهر بتهمة الاستيلاء على أموال الشاب.

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