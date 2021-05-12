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مقتل رجل الأعمال العراقي عماد الأسدي بإطلاق نار (صور)
تاريخ النشر: 12 مايو 2021 21:53 GMT
تاريخ التحديث: 12 مايو 2021 22:06 GMT

مقتل رجل الأعمال العراقي عماد الأسدي بإطلاق نار (صور)

قتل رجل الأعمال العراقي عماد الأسدي، الذي يوصف بأنه صاحب أكبر مشروع للدواجن في بلاده، في إطلاق نار على يد أقارب له خلال مشاجرة عائلية، بحسب ما كشفت عنه الشرطة

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المصدر: بغداد - إرم نيوز

قتل رجل الأعمال العراقي عماد الأسدي، الذي يوصف بأنه صاحب أكبر مشروع للدواجن في بلاده، في إطلاق نار على يد أقارب له خلال مشاجرة عائلية، بحسب ما كشفت عنه الشرطة العراقية.

وقالت الشرطة في بيان لها: ”حصلت هذا اليوم جريمة قتل للمجني عليه (عماد إسماعيل إبراهيم النداف الأسدي)، وهو رجل أعمال صاحب مشروع دواجن بمحافظة الديوانية، من قبل أخوة زوجته“.

وأضاف البيان: ”حيث حصلت مشاجرة، تم على إثرها قيام أخوة زوجة الضحية بإطلاق النار بشكل عشوائي على دار المجني عليه، حيث كان الأخير حينها في مدخل الدار، مما أدى إلى إصابته وفرار المتهمين إلى جهة مجهولة“.

وتابع: ”تم بعد ذلك نقل المجني عليه إلى المستشفى، وأثناء ذلك فارق الحياة، حيث جرى الكشف على محل الحادث وضبط الظروف الفارغة من قبل منتسبي الأدلة الجنائية، وتشكيل فريق عمل ميداني من قبل قيادة شرطة محافظة بغداد برئاسة قائد شرطة بغداد، لإلقاء القبض على الجناة“.

وتصاعدت الخروقات الأمنية، خلال الأيام الماضية، بشكل لافت في العاصمة بغداد، حيث تعرض عدد من رجال الأمن ومرشحي الانتخابات إلى التهديد، والقتل.

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