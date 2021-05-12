مقتل رجل الأعمال العراقي عماد الأسدي بإطلاق نار (صور)

قتل رجل الأعمال العراقي عماد الأسدي، الذي يوصف بأنه صاحب أكبر مشروع للدواجن في بلاده، في إطلاق نار على يد أقارب له خلال مشاجرة عائلية، بحسب ما كشفت عنه الشرطة العراقية.

مقتل عماد الأسدي في بغداد وهو صاحب مشروع دواجن الديوانية أكبر مشروع للدواجن في العراق 🤔 pic.twitter.com/IRqPFLmc13 — 🇮🇶 كرار حسن (@KarrarH93) May 12, 2021

وقالت الشرطة في بيان لها: ”حصلت هذا اليوم جريمة قتل للمجني عليه (عماد إسماعيل إبراهيم النداف الأسدي)، وهو رجل أعمال صاحب مشروع دواجن بمحافظة الديوانية، من قبل أخوة زوجته“.

#تنويه : المرحوم ( عماد الاسدي) صاحب مشروع دواجن الديوانية

قد تم قتله بعد مشاجرة عائلية بينه وبين ابناء عمومته وليس #اغتيال من مجهولي الهوية… pic.twitter.com/wmXoPgrhKD — جامعة القادسية (@uni_alqadisiya) May 12, 2021

وأضاف البيان: ”حيث حصلت مشاجرة، تم على إثرها قيام أخوة زوجة الضحية بإطلاق النار بشكل عشوائي على دار المجني عليه، حيث كان الأخير حينها في مدخل الدار، مما أدى إلى إصابته وفرار المتهمين إلى جهة مجهولة“.

قتل رجل أعمال ، صاحب مشروع دواجن الديوانية (أبو العباس حجي عماد الأسدي) في ظروف غامضة ، يعتبر عماد الأسدي أغنى رجل أعمال وأكثرها تأثيرا على مستوى العراق ، وقد أعطى الكثير لأهل الديوانية وعمل معه مئات العائلات في مشروع دواجن الديوانية ، الذي يعد من أهم المشاريع في الشرق الأوسط. pic.twitter.com/ZkxZq2HbKZ — hani. – al araby al iraqy 🇮🇶 (@hani88664747) May 12, 2021

وتابع: ”تم بعد ذلك نقل المجني عليه إلى المستشفى، وأثناء ذلك فارق الحياة، حيث جرى الكشف على محل الحادث وضبط الظروف الفارغة من قبل منتسبي الأدلة الجنائية، وتشكيل فريق عمل ميداني من قبل قيادة شرطة محافظة بغداد برئاسة قائد شرطة بغداد، لإلقاء القبض على الجناة“.

وتصاعدت الخروقات الأمنية، خلال الأيام الماضية، بشكل لافت في العاصمة بغداد، حيث تعرض عدد من رجال الأمن ومرشحي الانتخابات إلى التهديد، والقتل.