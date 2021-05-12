بعد اعتقاله في دبي.. أبرز مهربي المخدرات بقبضة السلطات الفرنسية

أفادت صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن مفيد بوشيبي، أحد أهم مهربي المخدرات الفرنسيين من أصل جزائري، والذي اعتقل في مارس/ آذار الماضي، في دبي، وصل اليوم إلى باريس بعد أن تم تسليمه إلى السلطات الفرنسية أمس الثلاثاء.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أنّ هذا الرجل البالغ من العمر 41 عامًا، كان هاربا لأكثر من 10 سنوات، حيث ظل ملاحقا بموجب مذكرة توقيف دولية منذ أن حُكم عليه غيابيا في 2015 في بوردو بالسجن 20 عامًا.

وتمكن الرجل الذي دخل في تجارة المخدرات في أوائل العقد الأول من القرن الحالي مرارا وتكرارا من الهروب من المتخصصين في الشرطة في مكافحة تهريب المخدرات.

وبعد وصوله إلى مطار رواسي صباح الأربعاء، من المنتظر أن يمثل أمام قاض في بوبيني خلال الساعات القادمة.

ونقلت الصحيفة عن مكتب المدعي العام في بوبيني، قوله، إن ”مثوله اليوم يتوافق مع إخطار قاضي الحريات والاعتقال بأمر اعتقاله“.

ودخل مفيد بوشيبي في تجارة المخدرات على نطاق واسع من خلال الارتباط في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مع الألزاسي سفيان هامبلي المعروف باسم ”الوهم“.

ومن المعروف أن هذا الأخير كان مخبرا للشرطة في قضية مدوية سلطت الضوء على الممارسات المثيرة للجدل لرئيس مكافحة المخدرات السابق فرانسوا تييري.

وذكر التقرير أن ”مفيد بوشيبي بدأ بتأمين توصيل القنب عن طريق النقل الجوي السريع الذي ينقل البضائع من جنوب إسبانيا إلى منطقة باريس ليصبح، تاجرًا من الدرجة الأولى ورجلا مهما في تجارة الحشيش، وقد تم القبض عليه عام 2002 وبحوزته 240 كيلو غراما من الحشيش، وبمجرد قضاء عقوبته، عاد إلى إسبانيا في عام 2008.