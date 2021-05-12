حكم قضائي ضد بوريس جونسون بسبب استدانة 750 دولارا

ظهرت فضيحة جديدة ضد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بعد تورطه بقضية قضائية أظهرت أنه استدان مبلغ 535 جنيها إسترلينيا (750 دولارا) ولم يقم بتسديده.

وذكرت صحيفة ”مترو“ البريطانية، الأربعاء، أن عملية البحث في قاعدة بيانات إحدى المحاكم كشفت ”السجل غير المرضي“ المسجل ضد جونسون، وعنوانه ”10 داونينغ ستريت“- مقر رئاسة الوزراء البريطانية.

وأوضحت أنه لا توجد تفاصيل حول من يدين جونسون المال، ولا عن الغرض من الاستدانة.

لكنها لفتت إلى أن الدين مؤرخ في 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما يعني أن رئيس الوزراء متأخر ستة أشهر على الأقل في تسديد دينه.

وقالت الصحيفة إن الحكم صدر بأقل من أسبوعين بعد أن أخبر أحد المتبرعين البريطانيين من حزب المحافظين الحزب، أنه تبرع بمبلغ 58 ألف جنيه (81 ألف دولار) للحزب للتجديدات في شقة جونسون في داونينغ ستريت.

وأضافت الصحيفة أنه وفقًا للموقع الرسمي للحكومة البريطانية، يمكن أن تصدر المحكمة حكما ضد أي مسؤول إذا اتخذ شخص ما إجراءً قضائيًا يدعي أن المسؤول مدين له بالمال وأنه لم يسدده في آوانه.

ولفتت إلى أن جونسون واجه تساؤلات حول وضعه المالي، بينما تحقق ”مفوضية الانتخابات“ فيما إذا كان قد تم الإعلان عن أي تبرع بشكل صحيح.

وينفي جونسون ارتكاب أي مخالفات، ويصر على أنه دفع شخصيًا تكاليف الترميمات الباهظة لشقته، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان قد حصل على قرض مبدئي.