حكم إيطالي بسجن اليوتيوبر المغربي "تاشفين بلقزيز"

قضت محكمة إيطالية أمس الثلاثاء، بالسجن 16 شهرًا بحق اليوتيوبر المغربي ”تاشفين بلقزيز“، بتهم ”العنف والاغتصاب والاحتجاز القسري“ بحق زوجته ”مونيا فهيم“.

كما أمرت المحكمة بإخضاعه لفحص طبي بسبب عدم استقرار حالته الصحية، حسب ما أورده موقع ”برلمان كوم“ المغربي استنادًا إلى مصادره الخاصة.

وذكر الموقع أن الزوجة تقدمت بـ 5 شكاوى ضد زوجها، من بينها شكوى تقدمت بها هي ورئيسها في العمل يتهمانه فيها بالاعتداء الجسدي وتخريب المطعم الذي تعمل فيه، وسيمثل بسببها أمام القضاء الإيطالي من جديد خلال شهر يوليو المقبل.

وعرفت عائلة بلقزيز المقيمة في إيطاليا من خلال الفيديو الذي وضعه رب الأسرة عام 2017 على قناته في يوتيوب، ويظهر فيه هو وزوجته مونيا وهما يمزقان جوازات السفر المغربية الخاصة بهما وبأبنائهما الثلاثة، احتجاجًا على ما وصفاه بـ“الاختطافات والاعتقالات التعسفية“ في المملكة على حد قولهما.

وتزامن هذا مع أحداث حراك الريف التي عاشتها المملكة المغربية، وأثار الفيديو وقتها موجة من الغضب على مواقع التواصل والمواقع الإعلامية المغربية.

ويلقب تاشفين بلقزيز نفسه بـ“الجمهوري“ لمعاداته التي يجهر بها هو وزوجته للنظام الملكي في المغرب.